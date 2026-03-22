Xung đột Trung Đông tác động tiêu cực kinh tế thế giới

Các phương tiện xếp hàng mua nhiên liệu tại một trạm xăng ở Ethiopia. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Theo ông Birol, cuộc khủng hoảng năng lượng này có mức độ nghiêm trọng tương đương các cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong những năm 1970. Theo nhà lãnh đạo IEA, nếu tình hình không được cải thiện, không quốc gia nào có thể tránh khỏi tác động từ cú sốc năng lượng.

Giá năng lượng tăng vọt kéo theo lo ngại lạm phát gia tăng và làm suy giảm kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo IEA, gián đoạn tại eo biển Hormuz đang tạo ra “nút thắt” năng lượng lớn nhất từ trước đến nay. Kể từ cuối tháng 2/2026, khi xung đột bùng phát, eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu, gần như bị tê liệt, khiến giá năng lượng tăng mạnh.

Trên thị trường tài chính toàn cầu, các tài sản trú ẩn an toàn như vàng cũng biến động bất thường. Giá vàng tuần vừa qua ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn 10 năm.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải mở lại eo biển Hormuz để khôi phục hoạt động vận tải biển toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng, tái mở cửa eo biển eo là cần thiết nhằm bảo đảm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Tân Hoa xã dẫn lời Bộ Ngoại giao Iran cho biết, eo biển Hormuz chưa bị phong tỏa. Theo Bộ Ngoại giao Iran, các tàu thuyền không thuộc hoặc không liên quan các bên đang xảy ra xung đột với Iran vẫn có thể lưu thông qua eo biển Hormuz, với điều kiện tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và phối hợp với phía Iran.

