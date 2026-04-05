Mỗi ngày, thế giới lãng phí lượng thực phẩm đủ cho 1 tỷ bữa ăn

ClockThứ Năm, 02/04/2026 10:20
Mỗi ngày, người dân trên toàn cầu vứt bỏ lượng thực phẩm đủ để chế biến 1 tỷ bữa ăn, trong khi lại để cho 9% số người lâm vào nạn đói, gây nguy hiểm cho khí hậu, hệ sinh thái và sức khỏe, đồng thời đe dọa khả năng họ tự nuôi sống bản thân trong tương lai.

Một lượng lớn thực phẩm hỏng hoặc hết hạn bị bỏ đi tại một siêu thị ở Anh - Ảnh: Reuters 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng các hệ thống lương thực không rác thải, vốn cần để "nuôi dưỡng cả con người và hành tinh".

Trong thông điệp nhân Ngày Quốc tế Không rác thải, được tổ chức hằng năm vào ngày 30/3, ông Guterres nêu rõ thế giới đang lãng phí quá nhiều thực phẩm. Mỗi ngày, người dân trên toàn cầu vứt bỏ lượng thực phẩm đủ để chế biến 1 tỷ bữa ăn, trong khi lại để cho 9% số người lâm vào nạn đói, gây nguy hiểm cho khí hậu, hệ sinh thái và sức khỏe, đồng thời đe dọa khả năng họ tự nuôi sống bản thân trong tương lai.

Để khắc phục tình trạng này, theo TTXVN, ông Guterres kêu gọi người tiêu dùng tạo ra tác động lớn bằng những thay đổi nhỏ trong thói quen mua sắm và nấu nướng, các nhà bán lẻ tối ưu hóa hoạt động và phân phối lại thực phẩm dư thừa, các thành phố mở rộng việc phân loại rác thải hữu cơ và tăng cường thu mua thực phẩm dư thừa tại các trường học và bệnh viện, trong khi các chính phủ thúc đẩy sự thay đổi mang tính hệ thống bằng cách giải quyết vấn đề rác thải thực phẩm trong các kế hoạch hành động vì khí hậu và đa dạng sinh học, đồng thời thiết lập quan hệ đối tác công - tư.

Theo Tổng Thư ký LHQ, thông qua các sáng kiến như Bước đột phá chống lãng phí thực phẩm (Food Waste Breakthrough) và Không rác thải hữu cơ (No Organic Waste), cộng đồng quốc tế có thể cắt giảm 50% tình trạng rác thải thực phẩm vào năm 2030, cắt giảm lượng khí thải metan lên đến 7% và xây dựng các hệ thống lương thực tuần hoàn, có khả năng chống chịu.

Những nỗ lực này, ngoài việc bảo vệ hành tinh, sẽ tạo ra việc làm xanh, giảm bớt tình trạng mất an ninh lương thực và tác động do khí hậu, đồng thời ngăn chặn thiệt hại kinh tế lên đến 1.000 tỷ USD mỗi năm.

Số liệu, do Chương trình Định cư con người của LHQ công bố, cho thấy mỗi năm, con người tạo ra từ 2,1 tỷ đến 2,3 tỷ tấn chất thải rắn đô thị và khoảng 2,7 tỷ người chưa được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ thu gom rác thải.

Ô nhiễm do rác thải đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, sự phát triển kinh tế và làm gia tăng nhanh chóng 3 cuộc khủng hoảng toàn cầu là khủng hoảng do biến đổi khí hậu, khủng hoảng do mất đa dạng sinh học và khủng hoảng ô nhiễm. Nếu không có hành động khẩn cấp, lượng chất thải rắn đô thị hàng năm có thể lên tới 3,8 tỷ tấn vào năm 2050.

Tháng 12/2022, Đại hội đồng LHQ đã thông qua một nghị quyết, lấy ngày 30/3 là Ngày Quốc tế Không rác thải nhằm khuyến khích các thói quen sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng như nâng cao nhận thức về cách thức các dự án chống rác thải thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững./.

Theo baochinhphu.vn
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới rung lắc mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục rung lắc mạnh trong phiên giao dịch hôm qua (2/4). Trong đó, nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi chỉ số MXV-Index nhóm năng lượng tăng vọt 6,57% lên 4.632 điểm, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Lực kéo mạnh của nhóm năng lượng đã đẩy chỉ số MXV-Index tăng 1,28% lên 2.850 điểm - mức cao nhất kể từ giữa tháng 3.

Ban hành quy trình mới về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Nhằm tăng cường công tác thẩm định, nâng cao kiểm soát chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ngày 30/3, Bộ Y tế đã ban hành quy trình “Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe” theo Quyết định số 808/QĐ-BYT.

Việt Nam lọt Top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, mới đây, Condé Nast Traveler đã vinh danh Việt Nam vào danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới. Tờ tạp chí này ca ngợi đất nước hình chữ S tựa như thiên đường dành cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và những người yêu thích các trải nghiệm ngoài trời.

