Thời tiết ngày 16/8: Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên, có nơi mưa trên 250mm

Từ ngày 16/8 đến đêm 17/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Chủ động các phương án ứng phó với thời tiết bất thường, khó lườngThời tiết ngày 12/8: Nắng nóng tiếp tục ở nhiều nơi, mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Nam Bộ

 Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi trên biển có gió mạnh, biển động thì tại đất liền, mưa rất lớn trải dài ở các khu vực trong cả nước.

Vùng áp thấp gây gió mạnh, sóng lớn trên biển

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông lúc 1 giờ có vị trí ở vào khoảng 13,5-14,5 độ Vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ Kinh Đông.

Ở đặc khu Lý Sơn có gió giật cấp 7, trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm 16/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3,5m.

Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Khu vực giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 3,5m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày và đêm 17/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) ngày có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; đêm gió giảm dần; sóng cao từ 1,5-3,5m; biển động.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao từ 2- 3,5m, biển động.

Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3,5m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 16/8 đến đêm 17/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày và đêm 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngày và đêm 17/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngoài ra, chiều và đêm 16/8, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đêm 15/8 và sáng sớm 16/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/8 đến 3 giờ ngày 16/8 có nơi trên 60mm như: trạm Kiên Lao (Lào Cai) 68,4mm, trạm Đầm Hà (Quảng Ninh) 67,4mm, trạm Tân Dân 2 (Phú Thọ) 66,2mm, trạm Hoàng Mai (Nghệ An) 150,4mm, trạm Di Linh (Lâm Đồng) 79mm...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 16/8

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

Thời tiết ngày 12/8: Nắng nóng tiếp tục ở nhiều nơi, mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, dải đất từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36 độ C. Dự báo từ ngày 14/8, nắng nóng ở các khu vực trên sẽ giảm dần.

Thời tiết ngày 12 8 Nắng nóng tiếp tục ở nhiều nơi, mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Nam Bộ
Độ ẩm cao bất thường bao trùm 70 triệu dân miền Đông nước Mỹ

Phân tích dữ liệu mới của hãng tin AP cho thấy hơn 70 triệu người tại miền Đông nước Mỹ vừa trải qua hai tháng đầu mùa Hè ẩm ướt nhất trong lịch sử, với mức độ ẩm tăng rõ rệt so với các thập kỷ trước. Các chuyên gia khí tượng cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính đẩy độ ẩm trong khu vực lên cao.

Độ ẩm cao bất thường bao trùm 70 triệu dân miền Đông nước Mỹ
Dự báo thời tiết thành phố Huế hôm nay và bảy ngày tới - Cập nhật trên radarthoitiet.com

TP. Huế là tỉnh nằm ở khu vực miền Trung, nơi giao thoa giữa khí hậu Bắc và Nam, có địa hình đa dạng từ biển đến núi. Với đặc trưng thời tiết thất thường, nhất là mưa kéo dài và bão lớn vào mùa thu – đông, việc theo dõi dự báo thời tiết TP. Huế hàng ngày là điều cần thiết đối với mọi người dân và du khách.

Dự báo thời tiết thành phố Huế hôm nay và bảy ngày tới - Cập nhật trên radarthoitiet com

