Chủ động các phương án ứng phó với thời tiết bất thường, khó lường

Từ ngày 16 - 18/8, dự báo, trên địa bàn TP. Huế xảy ra mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (ảnh minh họa)

Theo bản tin Dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 7-9, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2,0m-5,0m.

Cảnh báo, ngày 14/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 16 - 18/8, dự báo, trên địa bàn TP. Huế xảy ra mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở các sông suối nhỏ.

Buổi chiều và chiều tối thường hay xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Sở NN&MT TP. Huế đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc xử lý kịp thời các tình huống.

Thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết được cập nhật trên trang thông tin Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ https://nchmf.gov.vn; tin lũ quét sạt lở đất tại địa chỉ: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và theo dõi Hue-S, trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai TP. Huế; Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế để chủ động phòng ngừa.

UBND các xã, phường tăng cường phát tin cảnh báo thông tin thiên tai dông, lốc, sét, lũ quét trên hệ thống truyền tin, loa phát thanh của địa phương để người dân chủ động phòng tránh; theo dõi và tuyên truyền chủ cơ sở du lịch, người dân thực hiện, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước; đặc biệt lưu ý tại các khu vực có nguy cơ cao như các sông, khe suối, khu vực núi, rừng, khu vui chơi giải trí, các bãi tắm biển.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức trực ban, thường xuyên thông báo về Sở NN & MT TP. Huế về tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai.