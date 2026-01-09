Nhiều nước đối mặt thời tiết khắc nghiệt

Tuyết rơi dày tại Budapest, Hungary. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Theo các cơ quan khí tượng, bão Goretti quét qua Anh và Pháp với sức gió cực mạnh, ghi nhận tới 216km/giờ tại vùng Manche của Pháp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và gây mất điện trên diện rộng.

Tại Đức, bão mùa đông Elli mang theo tuyết dày và gió mạnh đã buộc Công ty đường sắt quốc gia Deutsche Bahn phải tạm dừng toàn bộ các chuyến tàu đường dài ở miền bắc. Cơ quan Khí tượng Đức dự báo, lượng tuyết có thể tăng thêm 10-15 cm tại các khu vực phía bắc, trong khi miền nam đối mặt nguy cơ mưa lớn và băng giá.

Do ảnh hưởng của bão, hàng loạt trường học tại Anh, Pháp và Đức buộc phải đóng cửa. Riêng tại Scotland, hơn 250 trường vẫn chưa thể hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh do thời tiết xấu kéo dài.

Hội Chữ thập đỏ Bỉ cho biết, tình hình tuyết rơi trong những ngày qua đã làm đình trệ hoạt động hiến máu, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn máu dự trữ phục vụ công tác điều trị tại các bệnh viện.

Điều kiện giao thông gặp nhiều khó khăn, xe buýt và phương tiện cá nhân di chuyển hạn chế, cùng với nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều người đăng ký hiến máu phải hủy hoặc hoãn lịch hẹn.

Ngoài khu vực Tây Âu, thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng tới Đông Âu. Tại Moldova, khoảng 600 trường học đóng cửa cho đến tuần tới; trong khi Romania ghi nhận khoảng 1.000 hộ gia đình mất điện do bão tuyết.

Tại khu vực Balkan, dù nước lũ bắt đầu rút, hậu quả của mưa lớn và tuyết dày vẫn rất nghiêm trọng.

Tại Nga, vùng thủ đô Moskva trải qua trận bão tuyết với lượng tuyết rơi từ 20 đến 30 cm mỗi ngày. Chính quyền Moskva khuyến cáo người dân hạn chế ra đường do tuyết rơi có thể làm đổ cây cối và đứt dây điện, cũng như tầm nhìn trên đường bị giảm đáng kể.

Dự báo thời tiết còn có thể xấu hơn khi nhiệt độ tại Moskva giảm mạnh, có thể xuống tới -20°C vào ngày 12/1. Ở châu Á, đợt không khí lạnh tăng cường đang lan rộng trên khắp Hàn Quốc dịp cuối tuần.

Nền nhiệt trung bình dự kiến giảm mạnh vào ngày 11/1, với nhiệt độ thấp nhất trong ngày được dự báo có thể xuống tới -15°C. Khi nhiệt độ giảm mạnh, tuyết và mưa tích tụ có thể đóng băng, gây nguy cơ trơn trượt trên đường.

Tuyết rơi dày đặc được dự báo tiếp tục ở nhiều vùng. Tại Ấn Độ, gió rét kèm mưa nhẹ bao trùm thủ đô New Delhi và khu vực lân cận, trong bối cảnh thời tiết mùa đông khắc nghiệt hơn. Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban hành cảnh báo màu vàng do tình trạng sương mù dày đặc kết hợp với rét kéo dài.

Trong khi đó, điều kiện thời tiết nguy hiểm, với nắng nóng khắc nghiệt nhất từ trước đến nay đang bao trùm nhiều khu vực của Australia… Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, trận bão tuyết xảy ra ngày 31/12 vừa qua tại miền bắc Syria đã tàn phá 90 điểm trú ẩn dành cho người di dời, làm ảnh hưởng tới hơn 150.000 người, đồng thời phá hủy và làm hư hại 5.000 lều tạm.

Các tổ chức nhân đạo đã cung cấp bếp sưởi và nhiên liệu cho hơn 10.000 người hiện nương náu trong các trại tạm cư.

