Thời tiết ngày 10/2: Bắc Bộ trời rét, nhiều mây, mưa rải rác, vùng núi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/2, miền Bắc có mưa vài nơi; riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm 10 và ngày 11/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ trời có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Từ đêm 10 đến ngày 11/2, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 10/2 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 20-23 độ C, phía nam từ 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

