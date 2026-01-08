Thời tiết ngày 9/1: Bắc Bộ duy trì rét đậm, rét hại, có nơi dưới 5 độ C

(Ảnh minh họa: NHẬT QUANG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (9/1), Bắc Bộ duy trì thời tiết nắng khô, đêm không mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối, có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, đêm không mưa, trời rét. Duyên hải Nam Trung Bộ trời lạnh.

Các khu vực khác ngày nắng, mưa rào và dông vào ban đêm. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày và đêm 9/1, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, phía nam 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; có nơi cấp 4, giật cấp 6-7. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C; phía nam 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

