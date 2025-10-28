“Cứu hộ” Grab

Vá lốp xe cho đồng nghiệp trong đêm

Theo định vị mà đi

Một đêm muộn, khi phố phường đã chìm trong giấc ngủ, chiếc xe mưu sinh của anh Nguyễn Đình Phương, tài xế Grab bất ngờ thủng lốp giữa đường. Không còn quán sửa xe nào mở cửa, anh đành lầm lũi dắt xe trong bất lực. Nhớ đến đội SOS Huế 247 - Grab Huế, anh liền gửi định vị qua Zalo cầu cứu. Chưa đầy 20 phút sau, một đồng nghiệp cùng màu áo xanh đã có mặt, mang theo đồ nghề “chữa bệnh” cho chiếc xe. Lần đầu gặp mặt, lần sửa xe ấy hoàn toàn miễn phí, chỉ có tiếng cười và cái bắt tay ấm áp giữa đêm khuya xứ Huế là được gửi lại.

Được thành lập từ cuối tháng 4/2025, đến nay, đội SOS Huế 247 - Grab Huế với 15 thành viên hoạt động với tinh thần tự nguyện, đã giúp đỡ hàng trăm tài xế. Anh Trương Tất Thanh, Đội trưởng chia sẻ: “Chỉ những người trong nghề mới hiểu hết cảnh anh em chạy xe gặp sự cố. Ban ngày còn dễ xoay xở, chứ ban đêm mà đứt xích, xe chết máy hay thủng lốp thì đúng là khốn khó. Anh em trong đội đều là tài xế, tự mày mò học nghề, tự đào tạo nhau sửa chữa, vá lốp, kích bình, bơm xe, có khi còn kiêm luôn việc hỗ trợ người bị tai nạn hoặc bị hành hung”.

Để khích lệ anh em, phía Công ty Grab hỗ trợ chi phí cứu hộ: lượt đầu tiên trong tháng miễn phí hoàn toàn; từ lượt thứ hai, tài xế chỉ đóng tối đa 40.000 đồng. “Khoản tiền ấy chỉ đủ cho anh em đổ chút xăng, mua đồ nghề, dụng cụ vá lốp chứ không đáng kể. Nhưng ai trong đội cũng làm vì tình cảm. Giữa đêm khuya, nghe điện thoại reo là chạy ngay, dù xa hay gần. Có khi đến 2 - 3 giờ sáng, có những đêm mưa. Tiền không nhiều, nhưng cái nghĩa đồng nghiệp thì vô giá”, anh Thanh tâm sự.

Trong đội SOS Huế 247 - Grab Huế, không ít người từng là thợ sửa xe trước khi trở thành tài xế grab. Anh Hồ Quang Huy (trú ở phường Thuận An) là một ví dụ điển hình. Anh Huy kể, mỗi đêm anh chạy xe từ 6 giờ tối đến 3 giờ sáng, nhưng chỉ cần thấy tín hiệu cầu cứu là lập tức theo định vị mà tới, bất kể xa đến tận Quảng Điền hay Tứ Hạ. Trong cốp xe anh lúc nào cũng có sẵn bộ đồ nghề sửa chữa. “Tôi chạy xe wave, từng rơi vào cảnh bể lốp giữa đêm, có tiền cũng không ai sửa. Nên giờ ai cần, giúp được là giúp liền. Nghề này khổ, hiểu nhau là thương nhau thôi”, anh nói.

Anh Thanh bảo, để duy trì hoạt động 24/7, các thành viên thay phiên trực đêm. “Nhiều lúc chạy xe cả ngày mệt, muốn nghỉ với gia đình, nhưng không dám tắt chuông điện thoại vì lỡ ai đó cần giúp mà không biết được. Nghe điện thoại reo giữa khuya, dù đang ngủ cũng bật dậy đi ngay. Cực lắm, nên có người trụ được, cũng có người xin rời đội. Phải thật tâm huyết mới gắn bó được”, anh cười hiền.

Giữa đời mưu sinh, vẫn sáng lên tình người

Những ngày mưa, đội gần như không ngơi tay. Có khi chỉ trong 1 ngày, họ đã xử lý hơn 10 ca hỏng xe. Nhiều tài xế đang chờ khách, nghe tin đồng nghiệp gặp sự cố liền nhường cuốc để đi cứu hộ. “Giúp người cũng như giúp mình. Tiền có thể kiếm lại, nhưng khi người ta cần mà mình không giúp thì áy náy lắm”, anh Huy nói thêm.

Không phải lúc nào đội cũng thành công trong mỗi ca cứu hộ. Có những xe hư nặng, vượt quá khả năng, họ đành đứng lại chia sẻ cùng đồng nghiệp trong bất lực. Nhưng chính những lần như thế càng khiến họ thêm gắn bó, bởi điều giữ họ lại không phải là kỹ thuật, mà là tình người lúc khó khăn.

Ngoài sửa xe, các thành viên đội SOS Huế 247 - Grab Huế còn nhiều lần ra tay hỗ trợ đồng nghiệp gặp tai nạn hoặc sự cố giữa đường. Có những vụ việc lời qua tiếng lại do khách say muốn gây chuyện, anh em trong đội phải đến để can ngăn. Còn trường hợp đồng nghiệp bị tai nạn, thành viên đội vào vai người thân để hỗ trợ, sơ cứu, đưa đến bệnh viện.

Mỗi chuyến đi của đội “cứu hộ” grab đều thắp lên chút ấm áp giữa cuộc đời mưu sinh vất vả. Họ không làm vì thù lao, mà vì thấu hiểu nỗi gian truân của những người cùng nghề. Giữa nhịp sống hối hả, sự tử tế của đội SOS Huế 247 - Grab Huế trở thành điểm sáng, nhắc nhớ rằng giữa phố thị vẫn còn những tấm lòng biết thương nhau.