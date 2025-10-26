  • Huế ngày nay Online
Tàu hàng chìm ngoài khơi biển Lăng Cô, 8 thuyền viên an toàn

HNN.VN - Thông tin trên được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế xác nhận sáng 27/10.

 Lực lượng chức năng đang tiến hành xác định vị trí tàu chìm, đánh giá hiện trường và triển khai các phương án trục vớt, phòng ngừa sự cố tràn dầu.

Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, lực lượng cứu hộ xác nhận tàu hàng Thái Hà 8888 chở 5.900 tấn xi-măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến cảng Vân Phong (Khánh Hòa) đã chìm ngoài khơi thị trấn Lăng Cô), cách Hòn Sơn Chà khoảng 2km.

Thời điểm gặp nạn khoảng 3h sáng, biển động dữ dội nên tàu bị chìm, trên tàu có 8 thuyền viên. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đông cùng toàn bộ thuyền viên đã mặc áo phao, rời tàu bằng 2 xuồng cứu sinh và được tàu LONG SƠN 38 hỗ trợ đưa vào Đà Nẵng an toàn lúc 6 giờ sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, trước khi rời tàu, thuyền trưởng chưa kịp đóng van khóa 15.000 lít dầu DO, nên cơ quan chức năng đang theo dõi nguy cơ rò rỉ nhiên liệu để có biện pháp ứng phó môi trường nếu cần thiết.

Hiện, các lực lượng chức năng của thành phố Huế phối hợp Bộ đội Biên phòng và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng) tiến hành xác định vị trí tàu chìm, đánh giá hiện trường và triển khai các phương án trục vớt, phòng ngừa sự cố tràn dầu.

