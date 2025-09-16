Truyền thông bảo vệ trẻ em trong tình huống thiên tai

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các ông: Nguyễn Văn Tiến, Phó cục Trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT; Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí; Lê Trọng Đảm, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội thảo.

Khai mạc hội thảo, Phó cục Trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT Nguyễn Văn Tiến khẳng định: Từ đầu năm đến nay, chúng ta đã hứng chịu nhiều đợt thiên tai lớn. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sự tham gia của các lực lượng và sự chủ động của Nhân dân, thiệt hại về người đã được hạn chế tối đa.

Hội thảo không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, mà còn nhấn mạnh tới trách nhiệm xã hội của báo chí: mỗi bản tin, mỗi hình ảnh, mỗi lời dẫn phải hướng tới việc bảo vệ trẻ em, nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa những tấm gương sáng, những câu chuyện nhân văn, để từ đó biến cảnh báo sớm thành hành động sớm, giảm thiểu thiệt hại cho toàn xã hội.

Trong thời gian diễn ra hội thảo, đội ngũ những người làm báo ở một số tỉnh, thành trong cả nước được truyền đạt 7 chuyên đề chính có liên quan đến truyền thông lấy trẻ em làm trung tâm trong các tình huống thiên tai.

Các nhà báo trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác truyền thông

Đó là tổng quan tình hình thiên tai tại Việt Nam và một số vấn đề trọng tâm về PCTT khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực trạng báo chí Việt Nam và vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về PCTT. Báo Nông nghiệp và Môi trường với công tác tuyên truyền về PCTT, biến đổi khí hậu; cảnh báo sớm trong PCTT có nguồn gốc khí tượng thủy văn; kỹ năng sơ cấp cứu trong tình huống khẩn cấp; kỹ năng viết tin, bài lấy trẻ em làm trung tâm trong thiên tai.

Các học viên tham gia hội thảo còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng tác nghiệp tại hiện trường trong tình huống thiên tai đối với các loại hình báo chí khác nhau; tìm hiểu công tác quản lý, giám sát và cảnh báo thiên tai, lũ lụt và sự cố môi trường tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP. Huế (Hue - S).