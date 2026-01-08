  • Huế ngày nay Online
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Salavan thăm, chúc tết Bính Ngọ tại thành phố Huế

HNN.VN - Chiều 8/1, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan Siheang Homsombat làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Bính Ngọ tại thành phố Huế.

Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan Siheang Homsombat (bên trái) tặng quà cho lãnh đạo HĐND thành phố Huế 

Tiếp và làm việc với Đoàn có UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế Lê Trường Lưu; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi tiếp, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan Siheang Homsombat trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm nồng ấm của lãnh đạo thành phố Huế; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan bày tỏ mong muốn, tỉnh Salavan và thành phố Huế tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo cán bộ và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế năm mới an khang, thịnh vượng, gặt hái nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Lê Trường Lưu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Salavan sang thăm, chúc Tết; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa thành phố Huế và tỉnh Salavan nói riêng là mối quan hệ hợp tác bền chặt, cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy qua các thế hệ.

Chủ tịch HĐND thành phố Huế Lê Trường Lưu cũng thông tin đến Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Salavan về những kết quả nổi bật của thành phố Huế trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, nhất là trong trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thành phố Huế mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Salavan trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên, đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Lê Trường Lưu gửi lời chúc tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan cùng Đoàn công tác năm mới sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Thái Bình
