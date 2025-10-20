Tuyên dương 95 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Lãnh đạo thành phố trao bằng khen tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn.

Giai đoạn 2020 - 2025, MTTQ và các tổ chức CT-XH thành phố luôn chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng đơn vị. Các phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương người tốt - việc tốt xuất hiện, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh con người Huế đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo và trách nhiệm.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức CT-XH triển khai hiệu quả nhiều phong trào lớn: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” gắn với Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, đã góp phần đưa 64/78 xã đạt chuẩn NTM, 11 phường đạt chuẩn ĐTVM. Người dân đã hiến hơn 692.000 m² đất, đóng góp trên 50 tỷ đồng và hơn 109.000 ngày công lao động, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn - đô thị Huế ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Khen thưởng các điển hình có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai mạnh mẽ. Quỹ “Vì người nghèo” thành phố vận động được trên 53,6 tỷ đồng, cùng các nguồn xã hội hóa khác đạt hơn 692 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 386 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, giúp hàng ngàn hộ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Việc huyện A Lưới thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước, thể hiện rõ hiệu quả của tinh thần đoàn kết và nghĩa tình trong cộng đồng.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động Tháng cao điểm “Vì Người nghèo” năm 2025, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cá nhân hảo tâm và toàn thể Nhân dân tiếp tục quan tâm, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Hội nghị đã tôn vinh 95 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 và 10 tập thể có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”.