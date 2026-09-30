Kiện toàn lãnh đạo các sở, ban quản lý, trung tâm thuộc UBND thành phố Huế

Lãnh đạo thành phố trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm.

Theo các quyết định được công bố, Chủ tịch UBND thành phố điều động, bổ nhiệm và giao quyền lãnh đạo đối với 17 cán bộ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố Huế.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương. Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và giao Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1, được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng thành phố Huế, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu giao nhiệm vụ.

Tại Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp, các ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Đình Quyền và Mai Quang Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.

Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, các ông Hồ Văn Miên, Trần Văn Nhuận và Hà Hoàng Chuân được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.

Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, các ông Lê Thành Nhân, Đặng Minh Nam, Lê Vũ Hiền và Trần Viết Tú được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.

Đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Huế, ông Hồ Đăng Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và giao Quyền Giám đốc; ông Nguyễn Lê Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho biết, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức lần này nhằm tổ chức lại các ban quản lý, trung tâm theo hướng đồng bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư công và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

“Yêu cầu đặt ra với thành phố là rất lớn, áp lực rất nhiều. Cán bộ, lãnh đạo đòi hỏi phải nâng tầm hơn, trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các cán bộ phát biểu nhận nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, việc kiện toàn bộ máy không chỉ là sắp xếp, bố trí chức danh mà đi cùng với đó là giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu ý thức trách nhiệm của cán bộ được giao nhiệm vụ phải được nâng lên.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu từng cơ quan, đơn vị ngay sau khi kiện toàn phải tổ chức họp, bàn và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho quý IV/2026 và những năm tiếp theo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố.

Trước mắt, các đơn vị cần tập trung chuẩn bị phương án ứng phó mùa mưa lũ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cuối năm, nhất là giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy tăng trưởng.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị, Đảng bộ và Nhân dân thành phố; phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất và tổ chức thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao năng lực công tác, cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.