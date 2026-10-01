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ClockThứ Năm, 01/10/2026 11:35

Giám đốc Công an thành phố công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh

HNN.VN - Ngày 1/10, Công an TP. Huế cho biết, đường dây nóng của Giám đốc Công an thành phố chính thức được đưa vào hoạt động nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

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Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP. Huế duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức và người dân. 

Số điện thoại của Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP. Huế được công bố:  091.969.75.75, duy trì hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Thông qua đường dây nóng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, tố giác về tình hình an ninh, trật tự hoặc những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.

Việc tiếp nhận thông tin được thực hiện qua cuộc gọi thông thường, cuộc gọi qua ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo.

Theo Công an thành phố, việc duy trì đường dây nóng nhằm tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin từ cơ quan, tổ chức và người dân. Qua đó, góp phần kịp thời nắm tình hình, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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