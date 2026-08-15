Điểm đến của dòng vốn FDI

Ông Tôn Phong Lôi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam (ngồi giữa) chia sẻ về mong muốn đầu tư của doanh nghiệp.

Tăng cường hợp tác

Trung Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của thành phố Huế. Đến nay, địa phương có hơn 30 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc với tổng vốn đăng ký gần 771 triệu USD, chiếm gần 16% tổng vốn FDI trên địa bàn. Các dự án này tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, năng lượng, chế biến thực phẩm và dịch vụ, tạo việc làm cho hơn 9.000 lao động địa phương. Nhiều dự án hoạt động ổn định góp phần vào tăng trưởng của địa phương như: Nhà máy Kanglongda Huế, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam, Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam hay Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn.

Không chỉ duy trì dòng vốn đầu tư hiện hữu, thành phố Huế còn từng bước mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc như: tỉnh Chiết Giang, thành phố Ngọc Lâm (Quảng Tây)... Đây cũng là nền tảng để địa phương tăng cường kết nối với các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn lớn và tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, đầu tháng 4 vừa qua, UBND thành phố Huế ký Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) nhằm nghiên cứu triển khai các dự án hạ tầng giao thông, phát triển và chỉnh trang đô thị. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế chuyên sâu và khoa học - công nghệ. Song song với đó, thành phố cũng đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và hàng không.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, thành phố vừa tổ chức đoàn công tác tham dự Chương trình “Kết nối hàng không và du lịch Việt Nam - Trung Quốc” tại Thượng Hải. Chương trình hướng đến khảo sát điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành và xúc tiến tổ chức các chuyến bay trong đầu năm 2027. Đây cũng là tiền đề để các doanh nghiệp nghiên cứu mở các đường bay thương mại quốc tế kết nối trực tiếp với Huế, tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, hàng không và mở rộng thu hút đầu tư nhiều lĩnh vực mũi nhọn khác.

Nhiều dư địa đầu tư

Những hoạt động xúc tiến đầu tư diễn ra liên tiếp trong thời gian gần đây cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc đối với Huế. Điều đáng chú ý, những doanh nghiệp này không chỉ quan tâm các ngành sản xuất truyền thống mà còn hướng đến những lĩnh vực gắn với định hướng phát triển dài hạn của Huế như: logistics, hạ tầng cảng biển, năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực.

Tại tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa thành phố Huế và doanh nghiệp Trung Quốc được UBND thành phố tổ chức gần đây, ông Tôn Phong Lôi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam nhận định, Huế không chỉ có bề dày lịch sử, hệ thống di sản văn hóa độc đáo mà còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển. So với một số địa phương lân cận, quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Huế hiện còn khiêm tốn. Tuy nhiên, đây không hẳn là hạn chế mà cho thấy thành phố vẫn còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, trên nền tảng lịch sử - văn hóa đặc sắc, cùng định hướng phát triển rõ ràng và chính sách thu hút đầu tư ngày càng cởi mở, Huế có thể trở thành điểm đến mới của dòng vốn chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, phát triển hạ tầng và du lịch sinh thái. Đây cũng là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp trong hiệp hội quan tâm nghiên cứu đầu tư thời gian gần đây.

Thực tế, các dư địa này đang được các doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm. Trong chuyến làm việc và xúc tiến đầu tư này, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng tập trung khảo sát cơ hội đầu tư tại cảng cạn Chân Mây, cảng cạn Phú Lộc, dự án khu công nghệ số và phần mềm. Đồng thời tìm hiểu quy hoạch phát triển logistics, cảng biển thông minh, các chính sách ưu đãi đầu tư và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tại địa phương làm cơ sở nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định, thành phố ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, kết cấu hạ tầng, công nghiệp chế biến, chế tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc trong những lĩnh vực này là cơ hội để Huế thu hút các dự án phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Đồng thời, Bí thư Thành ủy cam kết, thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và ổn định; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án để các nhà đầu tư gắn bó lâu dài với Huế.

Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc lựa chọn Huế để khảo sát đầu tư không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư địa phương, mà còn mở ra cơ hội để thành phố thu hút dòng vốn FDI. Để các chuyến khảo sát trở thành dự án cụ thể, thành phố cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng, quỹ đất, logistics, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư tạo thêm lợi thế cạnh tranh với các địa phương trong khu vực.