Đan Mạch khẳng định “tương lai chung” với Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen (giữa) gặp gỡ người dân Greenland.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu với truyền thông, Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh về tình đoàn kết và tương lai chính trị chung trong phạm vi lãnh thổ Vương quốc Đan Mạch. Bà Frederiksen nói: Hôm nay tôi đến Greenland để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Đan Mạch dành cho người dân Greenland, trong giai đoạn “vô cùng khó khăn” hiện nay.

Thủ tướng Frederiksen thăm Greenland ngay sau cuộc gặp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, trong đó hai bên nhất trí NATO cần gia tăng nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực rộng lớn. Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh, phòng thủ và an ninh tại Bắc Cực là vấn đề của toàn bộ liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương. Các đồng minh trong NATO đã thống nhất về nhu cầu thiết lập sự hiện diện lâu dài tại Bắc Cực, gồm cả khu vực quanh Greenland.

Ông Rutte cũng cho biết, NATO đang hợp tác chặt chẽ để bảo đảm an ninh, an toàn của toàn bộ thành viên NATO và sẽ tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng răn đe và phòng thủ tại Bắc Cực.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt “thỏa thuận khung” về vấn đề Greenland với Tổng Thư ký NATO. Chi tiết về thỏa thuận chưa được công bố, nhưng giới ngoại giao tiết lộ việc NATO tăng cường an ninh tại Bắc Cực là một phần trong thỏa thuận này.

Trong khi đó, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết không nắm được nội dung về thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ đề cập, đồng thời khẳng định mọi thỏa thuận liên quan Greenland phải có sự tham gia của chính quyền Greenland và Vương quốc Đan Mạch.

