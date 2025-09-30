Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cá nhân có nghĩa cử cao đẹp trong bão số 10

Trao Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố cho bà Châu Thể Liễu Trang

Trong hai ngày 27 - 28/9, khi bão Bualoi (bão số 10) gây ngập úng diện rộng, bà Trang đã bố trí chỗ ở miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng tại khách sạn Poetic Hue (24/26 Võ Thị Sáu). Nhờ đó, 8 người dân phường An Cựu từ vùng thấp trũng được di dời đến lưu trú an toàn trong thời điểm mưa bão.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tham dự, chúc mừng và trao bằng khen cho cá nhân được vinh danh.

Bà Châu Thể Liễu Trang chia sẻ, bản thân chỉ mong muốn góp phần nhỏ bé giúp người dân vượt qua hoạn nạn. Sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên lớn để bà cùng cộng đồng tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Dịp này, UBND phường An Cựu cũng trao Giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích trong phòng, chống bão số 10.

Việc kịp thời biểu dương những tấm gương sáng trong phòng, chống thiên tai cho thấy sự trân trọng của chính quyền đối với nghĩa cử nhân ái, góp phần củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần đoàn kết trong Nhân dân thành phố Huế.