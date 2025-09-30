Kiểm tra tình hình sạt lở, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương yêu cầu các địa phương nhanh chóng gia cố những điểm xung yếu, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão

Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn kết hợp lũ trên thượng nguồn khiến nước sông dâng cao, gây sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn bờ sông. Trên sông Bồ, đoạn qua tổ dân phố Thanh Lương 4 bị sạt lở dài khoảng 300 m; đoạn qua thôn An Thuận (phường Kim Trà) sạt lở gần 700 m; đoạn qua thôn Niêm Phò và Phò Nam A dài khoảng 500 m; đoạn qua thôn Phước Yên (huyện Quảng Điền) dài 300 m; đoạn qua tổ dân phố Thanh Phước (phường Hóa Châu) dài 300 m và đoạn qua phường Phong Thái sạt lở 300 m. Trên sông Ô Lâu, tình trạng sạt lở cũng diễn biến nghiêm trọng, với các đoạn bờ sông qua thị trấn Phong Điền dài khoảng 700 m và đoạn qua xã Phong Dinh dài hơn 1.000 m.

Kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố ghi nhận nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc chủ động ứng phó, triển khai các biện pháp tạm thời nhằm hạn chế thiệt hại.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương yêu cầu các địa phương nhanh chóng gia cố, xử lý tại chỗ những điểm xung yếu, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Đồng thời, giao các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất phương án lâu dài, xử lý căn cơ tình trạng sạt lở, kết hợp giải pháp bảo vệ bờ sông với yếu tố cảnh quan, vừa phòng chống thiên tai, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường sống.

Lãnh đạo thành phố lưu ý cần cập nhật các điểm sạt lở vào đề án xây dựng hệ thống kè và tuyến giao thông ven sông, bảo đảm tính đồng bộ và bền vững. Việc đầu tư phải hướng tới mục tiêu “hai trong một”: vừa bảo vệ dân cư trước thiên tai, vừa tạo động lực mở rộng không gian đô thị theo hướng hài hòa, thân thiện.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại nhiều địa phương. Qua thực tế, lãnh đạo thành phố đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của các cấp chính quyền và lực lượng tại chỗ trong việc hỗ trợ người dân. Nhiều hộ dân có nhà bị tốc mái, hư hỏng đã được giúp đỡ lợp lại, sửa chữa để ổn định chỗ ở. Các trường học bị ảnh hưởng cũng nhanh chóng được dọn dẹp, sửa chữa, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, tạo điều kiện sớm khôi phục việc dạy và học.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, các địa phương cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hộ dân còn khó khăn, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, bảo đảm đời sống và sinh hoạt của người dân, giúp cộng đồng sớm ổn định sau bão.