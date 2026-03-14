Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy (giữa) khảo sát các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô

Nền tảng của kỷ cương

Kỷ luật, kỷ cương luôn là nền tảng bảo đảm cho sự vận hành hiệu quả của hệ thống chính trị. Khi kỷ luật được giữ vững, bộ máy hoạt động thông suốt; khi kỷ cương bị buông lỏng, hiệu lực quản lý suy giảm, niềm tin của Nhân dân cũng bị ảnh hưởng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; bảo đảm bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Để thực hiện mục tiêu đó, Nghị quyết Đại hội XIV xác định cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tăng cường kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Tinh thần này đang được cụ thể hóa rõ nét ở TP. Huế bằng những giải pháp đồng bộ nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị. Một trong những biểu hiện rõ nét của quyết tâm đó là việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tại phiên họp gần đây, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; trong đó có việc xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Các bước xử lý được thực hiện đúng quy định của Đảng, bảo đảm khách quan, chặt chẽ và công khai, minh bạch.

Đây không chỉ là việc thực hiện quy trình kỷ luật. Quan trọng hơn, đó là thông điệp rõ ràng về sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng: Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải đặt mình trong khuôn khổ kỷ luật; mọi vi phạm đều phải được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, ở đó kỷ cương trong bộ máy được giữ vững; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên; niềm tin của Nhân dân được củng cố. Tinh thần ấy cũng phù hợp với định hướng lớn của Đại hội XIV khi xác định nhiệm vụ tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; bảo đảm hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tại Huế, yêu cầu đó đang được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy. Chỉ riêng trong tháng 2/2026, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 172 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Các cấp ủy đã tiến hành điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và hiệp y đối với 194 cán bộ, đồng thời chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỷ cương hành chính được xem là động lực góp thúc đẩy phát triển (Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Hương An)

Động lực cho phát triển

Kỷ luật, kỷ cương không chỉ là yêu cầu trong xây dựng Đảng mà còn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Khi bộ máy vận hành kỷ cương, hiệu quả điều hành được nâng lên, môi trường đầu tư - kinh doanh cũng được cải thiện. Điều đó cũng thể hiện rõ trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian qua. Chỉ tính trong tháng 2/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.949 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 12,4%. Du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong tháng 2/2026, Huế đón khoảng 712.000 lượt khách, tăng hơn 71% so với cùng kỳ... Những kết quả đó cho thấy khi kỷ luật, kỷ cương được thực thi nghiêm túc, bộ máy quản lý sẽ vận hành thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển.

Tại Hội nghị Thành ủy Huế lần thứ 4 diễn ra cuối tháng 2/2026, lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh về yêu cầu tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm quy chế làm việc; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả.

Trên cơ sở các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, UBND thành phố cũng đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 29/12/2025 tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố trong bối cảnh thành phố bước sang giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính, thực hiện chuẩn mực văn hóa công sở, đề cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương càng trở nên cấp thiết. Đối với Huế, mục tiêu xây dựng đô thị di sản “xanh - thông minh - giàu bản sắc” và đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tới đòi hỏi hệ thống chính trị phải hoạt động ngày càng kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả hơn. Khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự nêu gương, làm tròn trách nhiệm của mình, sức mạnh của cả hệ thống chính trị sẽ được phát huy, tạo nền tảng vững chắc để Huế tiếp tục bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.