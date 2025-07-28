Xứng tầm là phường trọng điểm phía nam thành phố

Ông Lê Văn Cường

Phú Bài sẽ tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững quốc phòng - an ninh (QPAN); xây dựng phường Phú Bài phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là phường trọng điểm phía nam của thành phố Huế.

Trong nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, ông có thể cho biết đâu là khâu đột phá của Phú Bài trong nhiệm kỳ tới?

Phường nỗ lực tạo đột phá trong quy hoạch và phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ gắn với trục động lực nam thành phố Huế - sân bay - khu công nghiệp. Tập trung điều chỉnh và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết phù hợp định hướng phát triển của thành phố. Việc tạo đột phá trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư được xem là nhiệm vụ chính trị ưu tiên của phường. Phú Bài phối hợp triển khai các dự án (DA) hạ tầng đô thị: Giao thông trục ngang - dọc (kết nối khu công nghiệp - sân bay - Quốc lộ 1A - tuyến tránh), hạ tầng thương mại, công viên, chiếu sáng thông minh, cấp thoát nước; phát triển các cụm dân cư hiện đại, đô thị thông minh cấp phường, thúc đẩy chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị.

Một trong những mục tiêu được Phú Bài chú trọng là tạo đột phá trong phát triển kinh tế đa trụ cột: Công nghiệp - dịch vụ - logistics - nông nghiệp. Trong đó, phường chú trọng phát triển công nghiệp - dịch vụ - logistics - thương mại sân bay, như khai thác tối đa lợi thế của Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài để hình thành các chuỗi dịch vụ hàng không, kho vận chuyển, trung chuyển hàng hóa, logistics, công nghiệp phụ trợ. Phường phối hợp với sở, ban, ngành của thành phố xúc tiến đầu tư các khu dịch vụ chuyên ngành gắn với phát triển đô thị - công nghiệp. Đồng thời, phát triển nông nghiệp sạch, kinh tế vùng gò đồi chất lượng cao và kinh tế rừng bền vững. Nhất là tập trung phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, trang trại gò đồi kết hợp du lịch trải nghiệm, sản phẩm OCOP gắn với bản địa.

Phú Bài hỗ trợ chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang mô hình trồng cây dược liệu, cây ăn quả, rau củ hữu cơ; phát triển hệ thống tưới tiêu tự động, bảo quản sau thu hoạch; khuyến khích thành lập và phát triển hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác nông nghiệp, liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, kết nối với doanh nghiệp (DN) và sàn thương mại điện tử.

Để tạo bước đột phá mới, phường Phú Bài sẽ tập trung những giải pháp gì, thưa ông?

Phường sẽ tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ nhằm thu hút các DA đầu tư trong và ngoài nước, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Phú Bài, phát triển công nghệ cao, may mặc, chế biến nông lâm thủy sản, logistics; các DA nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu đô thị hiện đại; DA thương mại, dịch vụ, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao. Hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được phường chú trọng.

Phú Bài thực hiện các giải pháp hiệu quả để thu hút đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ về thương mại và các dịch vụ khác; sắp xếp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các chợ, hình thành và phát triển các siêu thị, trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm.

Địa phương đẩy mạnh quy hoạch, kêu gọi các DN có thương hiệu, có kinh nghiệm và nguồn lực để đầu tư, khai thác các sản phẩm du lịch có thế mạnh như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; vận động, khuyến khích DN và người dân đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch như khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, các sản phẩm, hiện vật, quà tặng cho du khách.

Các hợp tác xã thương mại dịch vụ, tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp được khuyến khích hình thành và phát triển; thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân và hộ gia đình, chính sách khuyến công đối với các DN, cơ sở sản xuất và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, mở rộng quy mô theo hướng sản xuất hàng hóa.

Rà soát hiện trạng đất đai trên địa bàn phường và nhu cầu thị trường để xác định không gian phát triển nông nghiệp, trọng tâm là các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của phường. Đồng thời, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết đối với các sản phẩm chủ lực gắn với tổ chức các hoạt động sản xuất, chế biến và tìm đầu ra sản phẩm được hỗ trợ phát triển…

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phường Phú Bài phải chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư, nhất là trong Nhân dân; quyết liệt trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số thực sự là chính quyền phục vụ Nhân dân; tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, thích nghi với nền kinh tế số...

Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và Nhân dân phường tạo bứt phá trong phát triển KT-XH, giữ vững QPAN; xây dựng phường Phú Bài phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là phường trọng điểm phía nam của thành phố Huế.

Xin cảm ơn ông!