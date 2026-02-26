Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân"

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị và các cán bộ, nhân viên ngành y tế vì những đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí tươi vui và ấm áp của mùa Xuân Bính Ngọ, chúng ta rất vui mừng chào đón 71 đại biểu là các nhà khoa học tiêu biểu của ngành y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương cùng quý vị đại biểu, khách quý - đại diện cho tất cả các y bác sĩ hoạt động trong ngành Y, đến dự buổi gặp mặt cùng Thường trực Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và với tình cảm cá nhân, tôi gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

1. Hippocrates – cha đẻ của ngành Y học đã từng nói: "Nơi nào có tình yêu với y học, thì nơi đó có tình yêu với con người". Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn đội ngũ y bác sĩ và những nhà khoa học, cán bộ công tác trong ngành y tế: "Lương y như từ mẫu". Không ai quý con bằng người mẹ, mà "thầy thuốc thì như mẹ hiền". Bác cũng nói: "Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh, cứu người. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang". Xã hội tôn vinh gọi các y bác sĩ, những người chữa bệnh cứu người, với danh xưng là "thầy". Dân tộc ta có hai danh xưng là Thầy: Thầy thuốc và Thầy giáo, thể hiện sự trân trọng, sự cảm ơn và ghi nhận của nhân dân đối với thầy thuốc, thầy giáo.

Nghề Y là một nghề cao quý, là biểu tượng của sự hy sinh, lòng nhân ái, trí tuệ, sự kiên trì và hơn hết là niềm tin vào những giá trị cao quý nhất của cuộc sống, sức khỏe và hạnh phúc của con người. Ngành Y là một trong những trụ cột quan trọng, mang trên mình trách nhiệm nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang: bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết (được thể hiện rõ qua đại dịch COVID-19). Các y bác sĩ, nhân viên y tế vừa là những thầy thuốc chữa lành bệnh tật bằng "y lý", "y thuật"; vừa là những "thiên thần áo trắng" thắp sáng, lan tỏa hy vọng và niềm tin trong cuộc sống bằng "y đức".

2. Trong sự nghiệp y tế cách mạng của đất nước ta từ năm 1945, mỗi người thầy thuốc dù ở bất cứ vị trí, lĩnh vực nào cũng đều tâm nguyện lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y phải như từ mẫu" - ngày đêm tận tâm, tận lực, hy sinh, cống hiến; các thế hệ thầy thuốc đã vượt qua những năm tháng gian khổ, ác liệt của các cuộc kháng chiến, có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí; hàng nghìn cán bộ y tế đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Khi đất nước hòa bình, thống nhất, đội ngũ thầy thuốc lại có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, từ thành thị tới nông thôn, đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, chăm lo cho sức khỏe cho mọi người. Gần đây nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, thực tiễn cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 là thước đo tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ và sự hi sinh gian khổ của toàn ngành Y tế; hình ảnh các thầy thuốc, những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch mãi luôn là hình ảnh đẹp về sự hy sinh, y đức, tấm lòng nhân ái và trở thành tấm gương sáng, đầy tự hào của ngành y tế Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng ta khẳng định, lịch sử phát triển của ngành y tế luôn gắn liền với vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức ngành Y tế. Nhiều giáo sư, bác sĩ đã có những cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản trị ngành y tế chính là một lực lượng nòng cốt tạo nên những bước tiến quan trọng về y học, từ dự phòng, chẩn đoán, điều trị đến hoạch định chính sách, quản lý ngành y tế, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Sự kiện hôm nay nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02 là dịp quan trọng để Đảng, Nhà nước và tất cả chúng ta trân trọng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị và các cán bộ, nhân viên ngành y tế lời cảm ơn vì những đóng góp to lớn, kiên trì, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp vô cùng vẻ vang là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

3. Đảng, Nhà nước xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và toàn dân.

Với tinh thần đó, ngày 09/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, mở ra những định hướng chiến lược quan trọng và đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành y tế nói chung và đội ngũ nhà khoa học trong lĩnh vực y tế nói riêng.

Cùng với Nghị quyết 57-NQ/TW được ban hành ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết 72-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ trí thức, nhà khoa học phải đi đầu trong nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ, tham gia giải quyết các bài toán lớn của ngành y tế.

Trong đó, cần gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong y tế; đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học, nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm giải trình và hiệu quả đầu ra của các nhiệm vụ khoa học; tạo mọi thuận lợi để trí thức y tế phát huy tối đa năng lực cống hiến.

4. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, ngành y tế Việt Nam đã đạt được nhiều bước phát triển và những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận: (i) Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố; (ii) năng lực phòng, chống dịch bệnh được nâng cao; (iii) nhiều kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ cao được triển khai thành công; (iv) chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong y tế có bước tiến rõ nét; (v) chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh từng bước được cải thiện; (vi) khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng tốt hơn; (vii) y tế dự phòng, y tế cơ sở được tăng cường.

Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ thầy thuốc, các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản trị y tế - những người "Sâu y lý – giàu y đức – giỏi y thuật" đã trực tiếp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và tham mưu chính sách. Một lần nữa, thay mặt Chính phủ, tôi xin trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, hi sinh lớn lao, quý báu của các nhà khoa học, chuyên gia, y bác sĩ, thầy thuốc và cán bộ ngành y tế cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân!

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

5. Bước sang kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu không ngừng nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam như Nghị quyết 72-NQ/TW đã đề ra, tôi đề nghị toàn ngành y tế, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc, y bác sĩ và các nhà quản trị ngành y tế có mặt hôm nay, chú ý quán triệt một số nội dung và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, xác định đội ngũ nhà khoa học và chuyên gia, cán bộ y tế chính là một lực lượng quyết định để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57-NQ/TW, 68-NQ/TW và 72-NQ/TW) liên quan đến ngành y tế đi vào cuộc sống. Theo đó, cần tập trung quán triệt và cụ thể hóa chỉ đạo của các Nghị quyết bằng các công trình nghiên cứu, các công nghệ mới, các mô hình quản trị y tế tiên tiến, minh bạch, hiệu quả và các giải pháp chính sách có tính thực tiễn cao.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về y tế; tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền, phát triển công nghiệp dược. Sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã.

Ba là, tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần "3 có: có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của Nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp". Đồng thời thực hiện "5 không" đối với bệnh nhân: "(1) Không nói không; (2) Không nói khó; (3) Không nói có mà không làm; (4) Không gây phiền hà đối với bệnh nhân; (5) Không từ bỏ cơ hội cứu người bệnh dù nhỏ nhất". Thúc đẩy hợp tác công - tư trong đầu tư, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao… Tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bốn là, chú trọng đầu tư hạ tầng y tế và tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Tái cấu trúc không gian điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững. Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số và cơ sở dữ liệu y tế quốc gia. Sớm hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc theo mục tiêu đề ra của Chính phủ; phát triển nền tảng phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, dự báo dịch bệnh.

Năm là, xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu, sáng tạo; tạo môi trường học thuật cởi mở, minh bạch; khuyến khích hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Sáu là, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Y tế và ngành y tế, cần tiếp tục lắng nghe, luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức phát huy năng lực; đồng thời, mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đóng góp ý kiến, tích cực hiến kế cho Chính phủ trong hoạch định chính sách phát triển y tế và công nghiệp y tế, công nghiệp dược cũng như phát triển khoa học công nghệ quốc gia.

Tóm lại, đề nghị tất cả các đồng chí và quý vị cùng nỗ lực phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành y tế qua các thời kỳ: (1) Ngành y tế nói chung và các nhà khoa học trong ngành y nói riêng thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Thầy thuốc như mẹ hiền"; (2) Cùng nhau hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV liên quan đến ngành y tế và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; (3) Khắc phục những hạn chế, yếu kém của ngành y tế mà chúng ta đã chỉ ra, Nhân dân đã góp ý; (4) Không để bị động, bất ngờ đối với các loại dịch bệnh, chẳng may để xảy ra thì phải có các giải pháp phù hợp, hiệu quả, "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái"; (5) Nhanh chóng khắc phục già hóa dân số, phát triển kinh tế bạc; (6) Luôn đặt việc chăm sóc sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết, ở đâu Nhân dân cần hoặc Nhân dân khó về y tế, ở đó có ngành y.

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

6. Đảng, Nhà nước xác định đầu tư cho khoa học, công nghệ trong ngành y tế và cho đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, y bác sĩ chính là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho sự phát triển, đầu tư cho sức khỏe của toàn dân.

Chúng ta cùng mong muốn, các chuyên gia, các nhà khoa học ngành y tế sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đi đầu trong triển khai hiệu quả các Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW, góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam khoa học, hiện đại, công bằng, hiệu quả và hội nhập. Tôi xin tặng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc 16 chữ sau: "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân".

Chúng ta cùng tin tưởng, với sự tham gia chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và các thầy thuốc, y bác sĩ, ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đột phá trong giai đoạn tới, vươn lên chinh phục những đỉnh cao y học của thế giới và mang lại lợi ích cho mọi người dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc.

Một lần nữa, nhân dịp năm mới Bính Ngọ và nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin chúc các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, ngập tràn hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công mới!

Chúc ngành y tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân!

Xin trân trọng cảm ơn./.

