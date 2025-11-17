Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Một số tuyến đường của xã A Lưới 3 (Huế) bị ngập, nước chảy xiết do mưa lớn. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Công điện nêu rõ: Theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, từ tối nay đến ngày 18/11/2025 khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ ngày 16-20/11/2025, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên mức báo động 3.

Đây là đợt mưa lớn tiếp tục xảy ra sau các đợt mưa lớn liên tục tại khu vực Trung Bộ, nguy cơ xảy ra ngập lụt, đặc biệt là sạt lở đất là rất cao (ngày 14/11/2025 cũng đã xảy ra sạt lở đất quy mô lớn tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng ngay khi trời không có mưa). Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên và lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan, nhất là các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão lũ vừa qua, rút kinh nghiệm công tác ứng phó bão lũ vừa qua để chủ động triển khai kịp thời công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa: Tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập, chống úng ngập; chủ động chỉ đạo vận hành khoa học, hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện căn cứ theo dự báo tình hình mưa lũ để bảo đảm an toàn công trình và chống ngập lụt.

Triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông; căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, quyết định cho học sinh nghỉ học và hạn chế người, phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường tại khu vực nguy hiểm trong trường hợp cần thiết.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó với tình huống bị cô lập, chia cắt nhiều ngày và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, hoạt động xây dựng; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, tuyến huyết mạch.

Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát kịch bản, phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với sạt lở, lũ quét, lũ, ngập lụt và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, hạn chế thiệt hại đối với ngành, lĩnh vực quản lý.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến tình hình, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Công điện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực những vấn đề đột xuất, phát sinh.