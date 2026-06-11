Thời tiết ngày 12/6: Nắng nóng quay trở lại miền bắc, nhiệt độ cao nhất 35 độ C

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/6, thời tiết nắng nóng bắt đầu xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C; chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 13-14/6, khu vực Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ duy trì nắng ban ngày, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/6 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-126-nang-nong-quay-tro-lai-mien-bac-nhiet-do-cao-nhat-35-do-c-post968702.html