Nhọc nhằn mưu sinh mùa nắng nóng

Dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè, nhiều người lao động vẫn lặng lẽ mưu sinh

Vất vả

Trên đường Trần Phú, bà Nguyễn Thị Hạnh (63 tuổi) dừng chiếc xe đạp cũ chất đầy ve chai vừa nhặt được từ các khu chợ sáng dưới bóng cây ven đường. Bà cho biết, ngày nào cũng rời nhà từ 5 giờ sáng và đến chiều tối mới trở về. Những hôm nắng nóng, bà đi sớm hơn để tranh thủ lúc thời tiết còn dịu mát. Dù mệt nhọc, bà hiếm khi ngồi nghỉ lâu vì sợ bỏ lỡ những điểm thu gom phế liệu. Mỗi ngày bà kiếm được từ 100.000 - 120.000 đồng từ ve chai. Số tiền ấy dùng để lo bữa ăn và phụ giúp việc học cho hai đứa cháu đang tuổi đến trường.

Cách chỗ bà Hạnh nghỉ chân không xa, tiếng máy cắt sắt với tiếng khoan bê tông từ một công trình nhà dân vẫn vang lên chan chát. Dưới cái nắng như đổ lửa, anh Trần Công Bình, một thợ nề đã có hơn chục năm trong nghề, một tay cầm chai nước uống vội, một tay vẫn thoăn thoắt làm nốt phần việc để kịp nghỉ trưa. Anh bộc bạch: “Làm nghề này, mấy ngày nắng đỉnh điểm mệt kinh khủng. Có hôm mới hơn 9 giờ sáng mà mặt sàn bê tông đã nóng ran, đứng lâu một chút là cảm giác cái hơi nóng nó phả ngược từ dưới chân lên thẳng mặt”.

Anh bảo, thời điểm này anh em lúc nào cũng phải đem theo nước, mỗi người mang vài ba chai là chuyện bình thường. Theo anh Bình, vào mùa nắng nóng, công việc thường được đẩy sớm hơn vào buổi sáng để tránh thời điểm nhiệt độ lên cao. Dù vậy, nhiều hạng mục vẫn phải hoàn thành đúng tiến độ nên người lao động không thể tránh khỏi phải làm việc dưới trời nắng gắt.

Gần trưa, tại nút giao Hùng Vương - Hà Nội, mặt đường hắt hơi nóng lên như xông. Dưới bóng cây ven đường, anh Nguyễn Lê Anh Tuấn (29 tuổi), tài xế công nghệ, tranh thủ dừng xe nghỉ vài phút trước khi nhận đơn hàng tiếp theo.

“Có những hôm chạy liên tục từ sáng đến chiều, quần áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mùa hè nhu cầu giao hàng tăng nên cố gắng chạy thêm vài cuốc để có thêm thu nhập”, anh Tuấn cho biết. Trên xe anh luôn chuẩn bị sẵn nước uống, khăn lau và một ít đồ ăn nhẹ. Mỗi khi điện thoại báo đơn mới, anh lại nhanh chóng lên đường, tiếp tục hành trình mưu sinh giữa cái nắng gay gắt.

Đối mặt nhiều nguy cơ

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, khu vực miền Trung tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng trong thời gian tới, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38°C, có nơi trên 39°C trong những ngày đầu tháng 6/2026. Đáng chú ý, nhiệt độ thực tế trên các bề mặt bê tông, nhựa đường hoặc mái tôn có thể cao hơn nhiệt độ không khí nhiều độ C, khiến cảm giác nóng bức càng trở nên gay gắt.

Các chuyên gia nhận định, những người lao động ngoài trời là nhóm chịu tác động trực tiếp nhất từ các đợt nắng nóng kéo dài. Công nhân xây dựng, người giao hàng, lao động tự do, người bán hàng rong hay thu gom phế liệu đều phải đối mặt với nguy cơ mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt và các bệnh lý liên quan đến nhiệt độ cao.

Ông Nguyễn Văn Nhân, chủ thầu xây dựng có văn phòng đóng tại phường Thuận Hóa, TP. Huế cho biết, thời điểm nắng nóng cao điểm luôn là giai đoạn vất vả đối với đội ngũ công nhân xây dựng. Để bảo đảm sức khỏe cho người lao động, các tổ thi công được nhắc nhở mang theo đầy đủ nước uống, trang phục bảo hộ và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý trong ngày.

Theo ông Nhân, vào những ngày nhiệt độ tăng cao, một số hạng mục ngoài trời được điều chỉnh thời gian thực hiện, tập trung làm sớm vào buổi sáng hoặc sau 15 giờ chiều để giảm bớt tác động của nắng nóng. “Tiến độ công trình rất quan trọng nhưng sức khỏe của người lao động phải được đặt lên hàng đầu. Nếu công nhân có dấu hiệu mệt mỏi, choáng váng thì phải nghỉ ngơi ngay để tránh những sự cố đáng tiếc”, ông Nhân nói.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ là khoảng thời gian tia cực tím và nền nhiệt ở mức cao, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu tiếp xúc lâu ngoài trời. Người lao động cần bổ sung nước thường xuyên, sử dụng trang phục bảo hộ phù hợp, đội mũ rộng vành, đeo kính chống nắng và chủ động nghỉ ngơi khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn hoặc đau đầu.

Gần 12 giờ trưa, khi nhiều người đã trở về nhà để tránh cái nóng gay gắt, nhiều lao động tự do vẫn tiếp tục hành trình mưu sinh. Dưới cái nắng bỏng rát ngày hè, hành trình kiếm sống của những lao động tự do vẫn chưa thể dừng lại, bởi phía sau họ là gánh nặng cơm áo và những lo toan của cuộc sống thường nhật.