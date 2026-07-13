Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng

Quy định số 348-QĐ/BTCTW quy định về hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng với các cơ quan đảng, cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị; được áp dụng đối với các cơ quan đảng từ Trung ương đến cơ sở và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị có chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng (khi được cấp có thẩm quyền cho phép).

Theo Quy định số 348-QĐ/BTCTW, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm chính xác, kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, đúng mục đích. Tuân thủ nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; mỗi dữ liệu chỉ có một nguồn tin cậy duy nhất. Không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản giấy đối với dữ liệu đã được chia sẻ qua kết nối kỹ thuật. Bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tất cả hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định nhằm bảo đảm việc giám sát, truy vết và đánh giá hiệu quả. Cơ quan tiếp nhận không được chia sẻ lại dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ngoài đối tượng đã được phê duyệt khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương. Việc chia sẻ dữ liệu với các cơ quan đảng, cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị phải bảo đảm nguyên tắc đồng bộ, bảo mật, tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Quy định cũng nêu rõ, đối tượng được tiếp nhận dữ liệu chia sẻ từ Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng là các cơ quan đảng từ Trung ương đến cơ sở và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mục đích chia sẻ dữ liệu. Đối với mỗi cơ quan, tổ chức tiếp nhận, Ban Tổ chức Trung ương ban hành văn bản riêng xác định cụ thể phân hệ cơ sở dữ liệu, nhóm dữ liệu, mức độ chia sẻ, phạm vi và mục đích sử dụng, hình thức kết nối, các điều kiện về an ninh mạng và bảo mật.

Đối với kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, Quy định nêu rõ bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” giữa ba cơ sở dữ liệu; phục vụ định danh, xác thực, đối soát, làm sạch dữ liệu; phục vụ công tác cán bộ và quản lý đảng viên; phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Cũng theo Quy định số 348, Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chủ quản Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng, quản lý, vận hành và bảo đảm hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu; ban hành văn bản chấp thuận kết nối, chia sẻ dữ liệu theo mức độ chia sẻ. Chủ trì triển khai liên thông giữa Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm chất lượng dữ liệu trong các phân hệ cơ sở dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; tổ chức đối soát, làm sạch, đồng bộ dữ liệu định kỳ. Ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình, mẫu phiếu, định dạng dữ liệu, tần suất chia sẻ, quy trình quản lý tài khoản và các nội dung kỹ thuật khác. Chủ trì xây dựng, ban hành và thống nhất danh mục dữ liệu dùng chung, chuẩn dữ liệu, từ điển dữ liệu chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng làm cơ sở kết nối, chia sẻ, liên thông; bảo đảm phù hợp Quyết định số 2439/QĐ-TTg, Nghị định số 278/2025/NĐ-CP.

Quy định số 348-QĐ/BTCTW có hiệu lực kể từ ngày ký 25/6/2026.

https://nhandan.vn/quy-dinh-ve-ket-noi-chia-se-du-lieu-cua-he-thong-thong-tin-linh-vuc-to-chuc-xay-dung-dang-post975186.html