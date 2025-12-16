Cá nhân không được kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng

Nhiều cá nhân đăng bán pháo hoa công khai, mời gọi mọi người cùng làm cộng tác viên bán pháo hoa trên các trang mạng xã hội

Phải được ủy quyền hợp pháp

Lên mạng tìm kiếm một số đại lý để mua pháo hoa về đợi gần Tết “tung” ra bán, anh V. N. V. (phường Mỹ Thượng) mới biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. “Tôi thấy pháo hoa được phép sử dụng ngày Tết, lại do Nhà nước sản xuất, nghĩ chắc ai cũng có thể bán. Không ngờ là sai luật”, anh V. chia sẻ.

Thực tế, nhiều cá nhân cho rằng vì pháo hoa của Bộ Quốc phòng đã được Nhà nước cho phép sử dụng trong các dịp lễ, Tết, nên bất kỳ ai cũng có quyền kinh doanh. Vì vậy, nhiều cá nhân mua từ các đại lý rồi về rao bán lại để kiếm lời mà vô tình không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật. Chính việc tự mua pháo ở các đại lý về tích trữ, bán dần kiếm lời đang tạo ra nguy cơ mất an ninh trật tự, tiềm ẩn cháy nổ và tăng rủi ro tai nạn từ các sản phẩm pháo trôi nổi, giả mạo.

Theo quy định pháp luật, pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất chỉ được bán tại các cơ sở được ủy quyền hợp pháp. Người dân được phép sử dụng pháo hoa trong một số dịp đặc biệt, nhưng việc kinh doanh, mua bán, trao đổi pháo hoa là hoạt động có điều kiện đặc biệt và bị quản lý chặt chẽ.

Pháo hoa tuy không nổ nhưng vẫn dễ cháy, dễ gây nguy hiểm nếu bảo quản và bán không đúng cách. Muốn kinh doanh phải có kho bãi đạt chuẩn, phòng cháy, chữa cháy, người bán được tập huấn, nên cá nhân, hộ gia đình khó bảo đảm an toàn. Nhà nước chỉ cho đơn vị đủ điều kiện, thuộc Bộ Quốc phòng hoặc được ủy quyền bán pháo hoa để dễ quản lý, tránh trà trộn pháo nổ, bảo vệ an toàn cho người dân.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và tai nạn

Ngoài hành vi vi phạm luật, việc kinh doanh pháo hoa trái phép còn kéo theo nhiều hệ lụy: Pháo hoa giả, pháo hoa nổ nhập lậu dễ lẫn vào thị trường, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Các vụ cháy nổ trong quá trình vận chuyển, bảo quản pháo gặp nhiều nguy cơ, đặc biệt ở khu dân cư. Rủi ro tai nạn do không kiểm soát được chất lượng và nguồn gốc pháo hoa; gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn tệ nạn xã hội và các hành vi lừa đảo kinh doanh. Cơ quan chức năng cũng đã thường xuyên khuyến cáo người dân khi có nhu cầu sử dụng pháo hoa cần mua đúng nơi, đúng quy định; tuyệt đối không tiếp tay, tham gia mua bán, vận chuyển pháo trái phép.

Để giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho cộng đồng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức. Tuyệt đối không mua bán, kinh doanh pháo hoa trái phép. Cần nhắc nhở người thân, con em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Khi phát hiện vi phạm, cần kịp thời báo cho công an địa phương để xử lý theo quy định.

Pháo hoa mang lại không khí vui tươi, đầm ấm trong các dịp lễ, Tết, nhưng chỉ thực sự ý nghĩa khi được sử dụng đúng quy định. Mỗi người dân cần hiểu rõ, pháo hoa tuy hợp pháp trong sử dụng, nhưng không đồng nghĩa được phép kinh doanh tự do.