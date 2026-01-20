  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 27/01/2026 09:17

Bộ Nội vụ ban hành 3 thủ tục hành chính mới về chính quyền địa phương

Bộ Nội vụ công bố 3 thủ tục hành chính nội bộ mới giữa các cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, phường, đặc khu.

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành hoặc bị bãi bỏ về lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan này.

Theo đó, Bộ Nội vụ công bố danh mục 3 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành về lĩnh vực chính quyền địa phương.

Cụ thể, có 2 thủ tục hành chính cấp trung ương gồm: Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; Thủ tục phân loại phường, đặc khu loại đặc biệt, với cơ quan thực hiện là Bộ Nội vụ (Vụ Chính quyền địa phương). Cùng với đó, có 1 thủ tục hành chính cấp tỉnh là thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã (trừ phường, đặc khu loại đặc biệt), với cơ quan thực hiện là Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố.

Quyết định của Bộ Nội vụ cũng nêu rõ về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; kết quả thực hiện; phí, lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện, căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ 2 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 8/4/2025 của Bộ trưởng Nội vụ. Đó là 1 thủ tục hành chính cấp trung ương (thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh) và 1 thủ tục hành chính cấp tỉnh (thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã).

https://nhandan.vn/bo-noi-vu-ban-hanh-3-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ve-chinh-quyen-dia-phuong-post938088.html?gidzl=eV2V3amwAZMZxPOEJIqlDQtaa05RBtuwjkF33rmlUZFXjPDU3IzuOR2qnWWEAovcjBEN2JZO-OqCI3edDm

Theo nhandan.vn
