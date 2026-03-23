Quản lý, bảo vệ gắn với phát triển kinh tế rừng bền vững

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị

Năm 2025, với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể các cấp, sự tham gia ngày càng tích cực của cộng đồng người dân các địa phương nên công tác quản lý tài nguyên rừng đạt được nhiều kết quả tốt. Các chỉ tiêu trọng tâm đề ra từ đầu năm 2025 cơ bản đã thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, trồng rừng tập trung hơn 6.534 ha, vượt 5,4% kế hoạch; sản lượng gỗ khai thác rừng trồng 594.957m3, vượt 8,2%; khoán quản lý bảo vệ rừng hơn 175.853ha, vượt 6,6% kế hoạch; khoanh nuôi tái sinh hơn 597ha, vượt 19,4% kế hoạch...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ bản hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định; các cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; sự phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Hội nghị cũng đề ra mục tiêu trong năm 2026 là bảo vệ hiệu quả và từng bước cải thiện chất lượng rừng tự nhiên, tăng năng suất và chất lượng rừng trồng theo hướng sản xuất gỗ lớn, bền vững về môi trường để phấn đấu đạt và duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn thành phố. Trong đó, có các chỉ tiêu: Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 600.000 m3; khai thác nhựa thông 420 tấn; sản xuất cây giống 20 triệu cây; quản lý rừng bền rừng gắn với chứng chỉ FSC 2.000 ha và tận dụng 315ha hiện có để mở rộng diện tích trồng mới cây dược liệu dưới tán rừng thêm 10 - 15% mỗi năm để tạo nguồn thu ngoài gỗ…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, năm 2026, yêu cầu đặt ra đối với ngành lâm nghiệp thành phố là phải tiếp tục phát huy kết quả đạt được; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc diện tích rừng hiện có, nâng cao chất lượng rừng và phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, phát huy tính đa dụng của rừng. Đồng thời chuyển mạnh tư duy từ “quản lý, bảo vệ rừng” sang “quản lý, bảo vệ gắn với phát triển kinh tế rừng bền vững”, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP toàn thành phố đạt trên 10%.

Đồng chí Hoàng Hải Minh cũng lưu ý, cần đẩy mạnh phát triển rừng trồng sản xuất, chú trọng tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Khuyến khích chuyển dịch từ xuất khẩu dăm gỗ sang sản phẩm chế biến sâu, đồ gỗ giá trị cao nhằm gia tăng đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm "phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả" nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, đảm bảo ổn định tài nguyên phục vụ phát triển lâu dài; triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ cao giúp giám sát, quản lý rừng hiệu quả.

Cùng với đó, khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính từ dịch vụ môi trường rừng, nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính (ERPA), coi đây là nguồn thu quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Chú trọng phát triển kinh tế dưới tán rừng, đặc biệt là trồng dược liệu, lâm sản ngoài gỗ; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích rừng. Đồng thời, xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch xanh, góp phần tăng trưởng cho ngành dịch vụ.