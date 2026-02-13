Hành trình hướng tới mục tiêu 100 năm

Hoạt động sản xuất công nghiệp ổn định, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Ảnh: Minh Nghĩa

Chỉ bàn làm, không bàn lùi

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Đó là, đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, Đảng ta tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm đã đề ra. Chỉ bàn làm, không bàn lùi và đó cũng là cách duy nhất để đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, độc lập, dân chủ, ấm no, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Với quyết tâm đó, vừa qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực thi nhiều quyết sách, chủ trương, giải pháp đột phá, quyết liệt như sáp nhập các tỉnh, thành để mở rộng không gian phát triển; bố trí người đứng đầu cơ quan đảng, chính quyền không là người địa phương; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về đổi mới, hoàn thiện thể chế pháp luật; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của đất nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế; phát triển năng lượng, y tế và giáo dục... Quốc hội cũng tập trung xem xét, sửa đổi, ban hành mới nhiều luật, nghị quyết, một mặt kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, mặt khác tạo hành lang pháp lý thông thoáng để vận hành kinh tế - xã hội với phương châm biến thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành “lợi thế của lợi thế” để phát triển đất nước; từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; giao chỉ tiêu tăng trưởng đến từng địa phương, ngành, lĩnh vực; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược của đất nước; xử lý, vướng mắc cho hàng loạt dự án tồn đọng để khai thông nguồn lực phát triển. Phấn đấu tăng trưởng GDP từ năm 2026 trở đi đạt hai con số…

Huế nỗ lực đột phá

Là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế không thể đứng ngoài hành trình đó. Năm 2025, thành phố đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm nay từ 8,5 - 9%. Để đạt được mức tăng trưởng này, lãnh đạo thành phố đã thực thi nhiều giải pháp để tăng tốc, bứt phá, cùng với cả nước hướng tới hai mục tiêu 100 năm.

Theo đó, thành phố đã thành lập bốn tổ công tác để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong và ngoài ngân sách, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, tạo năng lực tăng trưởng mới, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều cơ chế, chính sách và cụ thể hóa các quy định của Trung ương phù hợp với tình hình của địa phương để phát huy các lĩnh vực có thế mạnh, các chương trình, dự án trọng điểm; huy động, khơi thông mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030, thành phố đã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống dân sinh, kiện toàn các chức danh của hệ thống chính trị, ban hành quy chế hoạt động, chương trình hành động, phân công lãnh đạo phụ trách từng nhóm công việc, dự án, địa bàn cụ thể… thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2025 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nhờ đó, kết thúc năm 2025, Huế đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả lĩnh vực: Hoàn thành 13/14 chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách đạt gần 15.000 tỷ đồng, GRDP tăng khoảng 8,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,5 tỷ USD, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,15%, đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Thách thức và giải pháp

Để đạt được hai mục tiêu 100 năm, Huế hiện đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Đó là quy mô kinh tế còn nhỏ (GRDP theo giá hiện hành đạt khoảng 3,5 tỷ USD), GRDP bình quân đầu người mới đạt 3.200 USD, thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung cả nước là 5.100 USD; ngân sách chưa cân đối được thu chi; doanh nghiệp lớn có khả năng dẫn dắt, định hình nền kinh tế còn ít, đại đa số là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; năng suất lao động rất thấp, mới đạt khoảng 153 triệu/lao động/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ còn khiêm tốn…

Muốn trở thành địa phương có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 (GDP/người đạt từ 4.516 - 14.005 USD, theo WB) và thu nhập cao vào 2045 (GRDP/người >14.005 USD) đòi hỏi phải nỗ lực, bứt phá để đạt được mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Bên cạnh đó, để đuổi kịp mức thu nhập bình quân chung cả nước thì thành phố phải nỗ lực lớn hơn, tốc độ tăng trưởng phải cao hơn bình quân cả nước vì mục tiêu GRDP/người đặt ra đến năm 2030 từ 5.800 - 6.000 USD, thấp hơn khoảng 2.000 USD so với mục tiêu cả nước là 7.800 - 8.000 USD/người.

Để vượt qua thách thức đó, Huế cần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. Đó là đột phá phát triển về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực tăng trưởng mới. Thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược về thể chế, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng nhằm phát huy các lợi thế, thế mạnh của địa phương.

Về thể chế, cần ưu tiên ban hành các cơ chế, quy định để khơi thông, huy động được nhiều nguồn lực của các thành phần kinh tế vào đầu tư hạ tầng và phát triển sản xuất, kinh doanh; xử lý nhanh nhất thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục tình trạng “nhiều cửa, nhiều dấu”.

Về đầu tư, cần khắc phục yếu kém kéo dài về giải phóng mặt bằng; thời gian lập và phê duyệt quy hoạch; tiến độ thực hiện chậm trễ như hiện nay; tập trung vốn ngân sách để đầu tư các công trình hạ tầng then chốt, có khả năng lan tỏa sự phát triển, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách và làm tăng thêm động lực tăng trưởng.

Về nguồn nhân lực, cần ưu tiên thu hút và đào tạo nguồn nhân lực để khai thác các tiềm năng, lợi thế thành phố đang có, có giải pháp thu hút sinh viên các tỉnh, thành tốt nghiệp đại học tại Huế ở lại làm việc. Thành phố cần tập trung phát triển các thành phần kinh tế, trọng tâm là kinh tế tư nhân hiện đang đóng góp gần 60% GRDP của thành phố; đồng hành cùng doanh nghiệp và thu hút thêm các dự án mới. Mặt khác, sớm rà soát, điều chỉnh quy hoạch của các địa phương sau sắp xếp; phân công lãnh đạo, chỉ đạo từng dự án, công trình cụ thể; nhanh chóng xử lý các vướng mắc, tồn tại trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp để sớm vận hành thông suốt, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, có trách nhiệm giải trình cao… phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Đẩy mạnh tăng tốc, bứt phá phát triển hướng đến hai mục tiêu 100 năm là hành trình đầy thách thức nhưng cũng đầy vinh quang. Đó là khát vọng chung của dân tộc Việt Nam, là lời hứa với lịch sử và tương lai. Trong hành trình ấy, mỗi địa phương đều có vai trò riêng. Huế - với vị thế Cố đô, với di sản văn hóa và tiềm năng phát triển - hoàn toàn có thể trở thành một điểm sáng, một minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và hội nhập.