Sáng nay: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Sáng mai (20/10): Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Khai mạc vào sáng ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12 tại Nhà Quốc hội, thời gian làm việc của Kỳ họp dự kiến là 40 ngày. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).

Việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 được tiến hành rất kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian cho ý kiến về các nội dung Kỳ họp, tổ chức Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách để thảo luận về các nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua. Văn phòng Quốc hội đã tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, tích cực triển khai, rà soát, hoàn thiện để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ Kỳ họp.

Về công tác lập pháp, 49 dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, bao gồm: theo trình tự, thủ tục rút gọn); (2)Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); (12) Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); (13) Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi);Luật Quy hoạch (sửa đổi); (20) Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (21) (1) Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 01 luật; Luật Báo chí (sửa đổi); (3) Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); (4) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (5) Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; (6) Luật Chuyển đổi số (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (7) Luật Công nghệ cao (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (8) Luật Dân số; (9) Luật Dẫn độ; (10) Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (11) (14) Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); (15) Luật Phá sản (sửa đổi); (16) Luật Phòng bệnh; (17) Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (18) Luật Quản lý thuế (sửa đổi); (19) Luật Quy hoạch (sửa đổi); (20) Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (21) Luật Tình trạng khẩn cấp; (22) Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; (23) Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; (24) Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); (25) Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; (26) Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); (27) Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); (28) Luật Thương mại điện tử; (29) Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); (30) Luật Trí tuệ nhân tạo; (31) Luật Viên chức (sửa đổi); (32) Luật Xây dựng (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (33) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (34) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (35) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; (36) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (37) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự (gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (38) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (39) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (40) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt) (theo trình tự, thủ tục rút gọn); (41) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; (42) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; (43) Luật Đầu tư (sửa đổi); (44) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; (45) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; (46) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; (47) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; (48) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; (49) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Đồng thời, 4 nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, bao gồm: (1) Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; (2) Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; (3) Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; (4) Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước gồm: Xem xét Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Xem xét Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025; quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2026. Xem xét Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025: phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch: tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Xem xét Báo cáo của Đoàn giám sát và xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên để "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành".

Xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Tiến hành thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030. Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035. Thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền...

Theo chương trình dự kiến, tại phiên khai mạc kỳ họp diễn ra vào sáng 20/10, sau phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội sẽ nghe lãnh đạo Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 05 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Quốc hội trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XV của Quốc hội;…