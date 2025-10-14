Góp ý thẳng thắn để các dự án luật đi vào cuộc sống

Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Sửu kết luận hội nghị

Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Sửu chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện các sở, ngành, cơ quan tư pháp, trường đại học, chuyên gia pháp lý và cán bộ thực thi pháp luật trên địa bàn.

Mở đầu hội nghị, bà Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh: “Huế có đội ngũ chuyên gia, giảng viên, cán bộ pháp chế dày dạn kinh nghiệm. Mỗi góp ý là một đóng góp cụ thể để hoàn thiện luật, để luật ra đời là khả thi, đi vào cuộc sống chứ không nằm trên giấy”.

Cần hoàn thiện chính sách giáo dục

Khối các trường đại học thuộc Đại học Huế tham dự với tinh thần khoa học và trách nhiệm cao, tập trung góp ý vào nhóm Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục lần này “đã bắt nhịp với thời đại”, nhất là trong việc thể chế hóa chủ trương phát triển giáo dục số, học tập suốt đời, và chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục.

“Quy định miễn học phí cho học sinh phổ thông công lập, hỗ trợ học sinh tư thục là bước tiến lớn, thể hiện tinh thần công bằng trong tiếp cận giáo dục. Để chính sách khả thi, phải làm rõ nguồn ngân sách và cơ chế thực hiện”, ông Hùng góp ý.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh: Dự thảo đã đi đúng hướng khi thừa nhận vai trò của nhân sự hỗ trợ giáo dục như tư vấn học đường, thư viện, công nghệ thông tin - những mắt xích quan trọng nhưng thường bị bỏ quên trong hệ thống.

Từ góc nhìn của Trường Đại học Luật - Đại học Huế, TS. Nguyễn Sơn Hà, Trưởng phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Luật đánh giá cao việc dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) lần này đã làm rõ khung quản trị, kiểm định chất lượng, và cơ chế tự chủ cho các cơ sở đào tạo.

“Điều cần nhất là tránh chồng chéo giữa “quản lý Nhà nước” và “kiểm định chất lượng” để các trường không bị vướng vào hai đầu mâu thuẫn: Vừa phải xin phép, vừa phải tự chịu trách nhiệm”, TS. Hà nói.

Ông Hà đề nghị dự thảo cần quy định cụ thể hơn chính sách thu hút và đãi ngộ giảng viên, đặc biệt là trong các ngành đặc thù như luật, y, sư phạm, nơi nhân lực chất lượng cao đang có xu hướng dịch chuyển ra ngoài công lập.

“Cần mạnh dạn trao quyền và tạo nguồn lực cho các trường giữ chân người giỏi, nếu không sẽ rất khó để nâng chất lượng đào tạo”, ông Hà nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, cho rằng: Hệ thống pháp luật hiện hành vẫn còn “thiếu chỗ đứng” cho các chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực y khoa.

“Các ngành sức khỏe, kỹ thuật y sinh hay dược học đều cần chương trình sau đại học đặc biệt, mang tính chuyên sâu, không thể gộp chung với thạc sĩ hay tiến sĩ thông thường. Dự thảo luật nên bổ sung rõ nội dung này”, ông Huy kiến nghị.

Ông Huy cũng đề nghị rà soát lại thẩm quyền thành lập, sáp nhập, giải thể các trường đại học để tránh chồng chéo giữa các luật hiện hành, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy góp ý các dự án luật liên quan đến giáo dục

Các điều luật cần “gọn và minh bạch”

Ở nhóm dự án luật về tư pháp, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Huế có nhiều góp ý cho Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) - một đạo luật có tới 50 điều mới, 93 điều sửa đổi, bổ sung, chiếm hơn 50% tổng số điều luật hiện hành.

Theo VKSND TP. Huế, dự thảo lần này thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, hướng tới chuyển đổi số và xã hội hóa hoạt động thi hành án; tuy nhiên, cần quy định rõ ràng để đảm bảo không buông lỏng quản lý Nhà nước.

“Việc đổi tên “thừa phát lại” thành “thừa hành viên”, tổ chức “văn phòng thi hành án dân sự” tư nhân là bước tiến, nhưng phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để tránh lạm quyền”, đại diện VKSND TP. Huế nói.

VKSND TP. Huế cũng kiến nghị rút ngắn thời gian bán đấu giá tài sản, giảm thời gian lưu giữ tiền thi hành án chưa nhận từ 6 tháng xuống 3 tháng, đồng thời làm rõ khái niệm ‘tài sản có giá trị lớn’ để tránh tùy tiện trong áp dụng.

Cũng từ khối tư pháp, VKSND TP. Huế góp ý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Theo VKSND thành phố, dự thảo lần này “đã thay đổi tư duy chính sách quan trọng” - chuyển từ cách tiếp cận “xử lý - cưỡng chế” sang “quản lý - hỗ trợ - phòng ngừa tái nghiện”.

Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị phải làm rõ cơ chế phối hợp giữa Công an, Viện kiểm sát và Tòa án trong quá trình quản lý, cai nghiện, xử lý để đảm bảo kiểm soát quyền lực và bảo vệ quyền con người. Các biện pháp cai nghiện bắt buộc cần được xem xét theo hướng linh hoạt, có thể rút ngắn hoặc kéo dài tùy theo tiến bộ thực tế của người nghiện.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, khoa học của các đơn vị, cơ quan tham dự. “Những ý kiến hôm nay là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa người nghiên cứu và người thực thi. Đây là điều rất quý, giúp các dự án luật được hoàn thiện, khả thi và gần dân hơn. Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH TP. Huế tổng hợp, gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan chủ trì soạn thảo”, bà Sửu nói.