Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV: Thực hiện công tác nhân sự vào ngày cuối tuần làm việc đầu tiên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên trả lời các câu hỏi báo chí quan tâm liên quan đến công tác nhân sự tại kỳ họp - Ảnh: VGP

Tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên đã trả lời các câu hỏi báo chí quan tâm liên quan đến công tác nhân sự tại kỳ họp.

Bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh, bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề, quyết sách về phát triển kinh tế-xã hội, công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm tại kỳ họp.

Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới và toàn bộ quy trình về nhân sự được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch; các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân và cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín để bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ.

"Hiện tại các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình hồ sơ nhân sự theo đúng quy định và dự kiến, công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối của tuần đầu tiên của kỳ họp Quốc hội. Có thể khẳng định, công tác nhân sự tại kỳ họp này cũng sẽ được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bài bản. Đây không chỉ là một bước chúng ta kiện toàn về tổ chức bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, mà còn tạo nền tảng cho các hoạt động và hiệu quả của bộ máy nhà nước trong giai đoạn tiếp theo", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên phát biểu.