Các nhà mạng tăng cường ứng cứu thông tin liên lạc trong lũ

Tiếp nhiên liệu cho các trạm BTS (Ảnh Viettel Huế)

Ông Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Viettel thành phố Huế, cho biết đơn vị đã huy động thêm nhân sự từ các tỉnh thành lân cận, bổ sung vật tư, thiết bị như ắc quy và máy phát điện đến các khu vực trọng yếu. Mục tiêu là “không để khu vực nào trắng sóng”, đảm bảo hệ thống mạng lưới Viettel vận hành ổn định trong suốt thời gian mưa lũ.

“Suốt 8 ngày qua, anh em kỹ thuật bám trụ liên tục tại các trạm, ứng trực để vận hành máy phát điện, giữ thông tin liên lạc thông suốt”, ông Quang chia sẻ.

Trước đó, trong đợt mưa lũ những ngày cuối tháng 10, do sạt lở, ba tuyến cáp quang đi Nam Đông bị đứt, gây ảnh hưởng lớn đến mạng lưới thông tin. Lực lượng kỹ thuật của Viettel đã nỗ lực khắc phục tại chỗ, nhanh chóng khôi phục liên lạc. Sau đó, đơn vị đã bổ sung thêm các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng khả năng dự phòng cho tuyến Nam Đông, đồng thời củng cố các tuyến kết nối A Lưới từ ba hướng: Huế, Quảng Trị và Quảng Nam.

Lực lượng kỹ thuật của VNPT kéo cáp quang bị đứt do lũ ở Nam Đông (Ảnh VNPT)

Không chỉ Viettel, MobiFone và VNPT cũng đang triển khai đồng loạt các phương án ứng cứu, khắc phục sự cố tại những điểm bị ngập sâu hoặc mất điện diện rộng.

Ông Phan Văn Hoài, Giám đốc MobiFone thành phố Huế, cho biết các đội kỹ thuật được tăng cường từ các tỉnh miền Trung vẫn túc trực tại Huế để hỗ trợ. Trong hai ngày 1 và 2/11, đơn vị đã chuẩn bị sẵn nhiên liệu và máy phát điện để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra mất điện hàng loạt.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Tổ trưởng Tổ Viễn thông Huế (MobiFone), cho hay: “Ngay khi có thông tin nước bắt đầu dâng trở lại từ trưa 2/11, anh em kỹ thuật đã về trực tại các trạm, triển khai máy nổ và tiếp nhiên liệu. Sáng 3/11, một số khu vực bị mất sóng cục bộ, chúng tôi đang phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp nhận phản ánh và ứng cứu theo thứ tự ưu tiên. Khu vực đông khách hàng sẽ được khắc phục trước, sau đó đến vùng ven và vùng xa”.

Kết nối đường truyền để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt (Ảnh VNPT)

Trong khi đó, VNPT thành phố Huế cũng đang huy động tổng lực để duy trì sóng ổn định và chăm sóc khách hàng sau mưa lũ. Ông Phạm Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc đơn vị, cho biết ngay sau khi nước rút (đợt lũ cuối tháng 10), VNPT đã triển khai công tác khôi phục mạng lưới, thay thế thiết bị bị hư hại cho khách hàng, đồng thời triển khai gói khuyến mãi data miễn phí trong 1 tháng để hỗ trợ người dùng.

“Hiện sóng Vinaphone vẫn ổn định. Chúng tôi đã đưa nhiên liệu đến các trạm bằng ghe, huy động 100% lực lượng tại chỗ cùng với hai đơn vị hỗ trợ từ các tỉnh bạn về để ứng cứu, đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc cho chính quyền và người dân”, ông Hiệp cho biết.

Rút kinh nghiệm từ đợt lũ cuối tháng 10 khi một số khu vực bị gián đoạn sóng do phòng thủ chưa tốt, đợt này VNPT Huế đã bố trí lực lượng “chốt, trực chiến” tại các nhà trạm trọng điểm, dự phòng đầy đủ thiết bị và nhiên liệu để chủ động ứng phó. Đồng thời, Tập đoàn VNPT cũng tăng cường chỉ đạo, giám sát và điều phối nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho Huế.

Đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận từ các nhà mạng, hệ thống viễn thông trên địa bàn thành phố Huế vẫn đang được duy trì tương đối ổn định. Các đơn vị tiếp tục túc trực ngày đêm, sẵn sàng cho tình huống xấu hơn khi bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung trong những ngày tới.