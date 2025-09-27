Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với bão số 10

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế - Đại tá Phan Thắng chủ trì tại điểm cầu trực tuyến của TP. Huế

Cùng dự họp còn có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các thành viên Ban Chỉ đạo; các bộ, ban, ngành, địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 10.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế Hoàng Hải Minh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế - Đại tá Phan Thắng chủ trì tại điểm trực tuyến của TP. Huế.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo tình hình về diễn biến của cơn bão số 10 và các phương án ứng phó với bão, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ Quốc gia - Trần Hồng Hà chỉ đạo: Bão số 10 có những diễn biến phức tạp, bão chồng bão, khó lường và rất mạnh. Vì vậy, các bộ, ban, ngành, địa phương phải chủ động sẵn sàng các lực lượng chủ chốt, nòng cốt để ứng phó với bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần có sự phân tích, dự báo bão cụ thể, chính xác để các địa phương chủ động hơn trong công tác ứng phó, tránh tâm lý chủ quan.

Chủ động ứng phó với diễn biến của mưa bão

Các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phường cần liên tục trao đổi thông tin về diễn biến của bão; thực hiện nghiêm tục phương châm “4 tại chỗ”; trong đó, đặc biệt chú ý đến việc dự trữ lương thực, thực phẩm để tiếp ứng cho người dân khi cần thiết. Thông tin liên lạc là rất cần thiết trong lúc này, nếu không đảm bảo sẽ không chỉ đạo ứng phó với bão một cách tối ưu, hiệu quả.

Từ chiều nay (27/9), phải cấm tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển để tránh những thiệt hại do mưa bão. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần khoanh vùng gió biển lớn, di dời dân trước 15 giờ chiều hôm nay. Cần xác định rõ những điểm xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão để có phương án gia cố, giảm thiểu những thiệt hại do bão.

Mưa sẽ rất lớn do ảnh hưởng của bão, nên tất cả các hồ chứa phải đảm bảo, gắn trách nhiệm của chủ hồ, đập và trách nhiệm của trưởng ban chỉ đạo địa phương. Dự báo đến đâu phải triển khai thực hiện ứng phó với bão đến đó. Tất cả các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải nỗ lực cố gắng để ứng phó với bão số 10, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra.