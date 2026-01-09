Quốc tế phản ứng về quyết định của Mỹ

  • Huế ngày nay Online
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lấy làm tiếc về quyết định của Chính quyền Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi các tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế, trong đó có Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA).

 Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lấy làm tiếc về quyết định của Chính quyền Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi các tổ chức, cơ quan và Ủy ban quốc tế, trong đó có Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA).

Theo ông Dujarric, trong số hàng chục thực thể trong danh sách của Mỹ, nhiều tổ chức được tài trợ bằng ngân sách thường niên của Liên hợp quốc và cơ quan này vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ chính quyền Mỹ. Quan chức cấp cao Liên hợp quốc khẳng định, tất cả các cơ quan của Liên hợp quốc sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh theo ủy thác của các nước thành viên, đồng thời nhấn mạnh việc đóng góp tài chính của Washington cho phần lớn các cơ quan này là nghĩa vụ bắt buộc.

Trước đó, ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp, rút Mỹ khỏi 66 tổ chức, cơ quan và Ủy ban quốc tế. Theo thông báo của Nhà trắng, danh sách này gồm 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc và 31 cơ quan của Liên hợp quốc, mà Washington cho là “không còn phục vụ lợi ích của nước Mỹ”. Theo đó, Mỹ sẽ ngừng tham gia và tài trợ cho các tổ chức trên, sau quá trình rà soát toàn diện vai trò của nước này trong các thể chế quốc tế.

Trong một tuyên bố, Thư ký điều hành UNFCCC cảnh báo quyết định của ông Trump sẽ gây tổn hại đối với kinh tế, việc làm và mức sống của người dân Mỹ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh lại tầm quan trọng của các hiệp ước và tổ chức khí hậu toàn cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đã đến lúc cần tái đầu tư đầy đủ vào Liên hợp quốc.

Theo giới quan sát, dưới góc nhìn ngắn hạn, việc rút khỏi các cơ chế đa phương giúp Mỹ tái phân bổ nguồn lực và tập trung vào cạnh tranh chiến lược. Tuy nhiên, về dài hạn, bước đi này có thể làm xói mòn vai trò lãnh đạo toàn cầu, làm suy giảm “quyền lực mềm” cũng như tầm ảnh hưởng của Washington, trong bối cảnh các thách thức xuyên quốc gia ngày càng đòi hỏi hợp tác đa phương.

