Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10%

Tổng thống Trump ký sắc lệnh tại Nhà trắng (Ảnh: TTXVN)

Thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của Tổng thống Trump dựa trên Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Nhà Trắng cho biết sắc lệnh hành pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 24/2, trong đó miễn trừ một danh sách dài các sản phẩm khỏi việc bị áp mức thuế mới, bao gồm thịt bò, cà chua, cam, dược phẩm, xe chở khách và một số khoáng sản quan trọng. Các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico cũng thuộc diện miễn trừ.

Theo CNBC, mức thuế mới được áp dụng bên cạnh những khoản thuế vẫn còn hiệu lực sau phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao Mỹ. Trước đó, tối 20/2, một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với CNBC rằng sắc lệnh thuế quan toàn cầu 10% mới (có thời hạn 150 ngày) sẽ chính thức thay thế các mức thuế cũ được ban hành theo IEEPA. Sự thay đổi này có thể mang lại lợi thế cho một số đối tác đã ký kết hoặc đang đàm phán thương mại với chính quyền Trump, do mức thuế 10% mới này thấp hơn các mức cũ.

Đáng chú ý, Trung Quốc phải chịu 2 mức thuế 10% dựa trên IEEPA, cùng với mức thuế 25% hiện hành. Theo cơ chế mới, tổng thuế đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ có thể ở mức 35%. Còn đối với Liên minh châu Âu (EU), mức thuế sẽ giảm từ 15% xuống còn 10%. Theo CNBC News, Điều luật 122 cho phép Tổng thống Mỹ áp mức thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại. Sau thời hạn này, mọi quyết định gia hạn cần phải được Quốc hội chấp thuận.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ tìm cách khác để áp thuế mà không cần qua “ải” Quốc hội. Ông cũng tuyên bố rằng tất cả các mức thuế có hiệu lực theo các Điều khoản 232 và 301 vẫn tiếp tục “đầy đủ hiệu lực”. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng đang sử dụng Điều khoản 301 để mở các cuộc điều tra về khả năng tồn tại những hành vi thương mại không công bằng, có thể dẫn tới các mức thuế mới.

Trong tuyên bố liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessen tuyên bố chính quyền sẽ thay thế các mức thuế dựa trên IEEPA vừa bị Tòa án Tối cao bác bỏ bằng cách vận dụng các đạo luật thuế quan hiện hành khác và doanh thu từ thuế nhập khẩu sẽ hầu như không thay đổi trong năm nay.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng có thể dẫn tới những mức thuế khác. Ông nêu rõ chính quyền có rất nhiều công cụ và mọi người sẽ thấy những công cụ đó được sử dụng trong những ngày và những tuần tới.

