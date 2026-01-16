Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh đất nước

Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP (Trung Quốc). (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đây là nhận định của ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP (Trung Quốc), chuyên gia hàng đầu về thương mại Trung Quốc-ASEAN, người có 35 năm kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Theo vị chuyên gia này, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là thiết lập các mục tiêu mang tính giai đoạn cho tầm nhìn lớn của đất nước với việc trở thành "quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030" và "quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045", đồng thời đề ra những lộ trình, con đường và biện pháp cải cách thiết thực, khả thi để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra.

Là một sự kiện mang ý nghĩa dấu mốc quan trọng, Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách chiến lược, để quy tụ sự đồng thuận của cả nước, thành quả của Đại hội sẽ trực tiếp quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới của Việt Nam. Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP (Trung Quốc)

Là một sự kiện mang ý nghĩa dấu mốc quan trọng, Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách chiến lược, để quy tụ sự đồng thuận của cả nước, thành quả của Đại hội sẽ trực tiếp quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới của Việt Nam, cũng sẽ có những ảnh hưởng mang tính lịch sử đến phương hướng và chất lượng chuyển đổi trong tiến trình hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, theo chuyên gia Hứa Ninh Ninh, Đại hội XIV sẽ tập trung giải quyết bài toán mang tính chất cơ cấu sâu xa trong quá trình phát triển và đưa ra định hướng chiến lược rõ ràng để củng cố đà phát triển kinh tế tích cực, bảo đảm hiệu quả tổ chức thực hiện và tính nhất quán của các chính sách tương lai.

Nhìn từ góc độ quan hệ với bên ngoài, theo ông Hứa Ninh Ninh, Đại hội XIV sẽ có tác động sâu sắc đến vai trò của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ASEAN, RCEP và CPTPP trong tương lai, những quyết sách, đường lối mà Đại hội thông qua sẽ quyết định việc Việt Nam có thể củng cố vai trò của mình trong bối cảnh biến động ở khu vực và có thể biến thách thức thành cơ hội hợp tác hay không.

Vị chuyên gia Trung Quốc bày tỏ tin tưởng, ban lãnh đạo do Đại hội XIV bầu ra, sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu mới trong việc thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp Đổi mới.

Chia sẻ về kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 8.02% trong năm 2025, ông Hứa Ninh Ninh nhận định, đây là một thành tựu to lớn, có thể coi là điển hình rõ nét trong bức tranh phục hồi kinh tế ở khu vực, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Đây là một thành tựu to lớn, có thể coi là điển hình rõ nét trong bức tranh phục hồi kinh tế ở khu vực, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP (Trung Quốc)

"Thành tựu này là nhờ động lực mạnh mẽ từ sản xuất chế tạo, xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Sản xuất chế tạo đã trở thành động lực cốt lõi, xuất khẩu là đòn bẩy then chốt cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, tiêu dùng trong nước và sức sống của doanh nghiệp được tăng cường đồng bộ, thể hiện đầy đủ những lợi thế mở cửa và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam", ông Hứa Ninh Ninh nhấn mạnh.

Nhìn về năm 2026, theo ông Hứa Ninh Ninh, nền kinh tế Việt Nam vẫn có nền tảng vững chắc để duy trì tăng trưởng ổn định, nhưng cần giải quyết các thách thức bằng nhiều giải pháp đồng bộ:

Thứ nhất, cần tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, như Hiệp định RCEP và Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0, thực hiện triệt để các biện pháp tạo thuận lợi như giảm thuế quan và quy tắc xuất xứ để tiếp tục mở rộng xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế.

Thứ hai, cần tăng cường phối hợp chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số các ngành công nghiệp truyền thống.

Thứ ba, cần khắc phục những hạn chế về cơ sở hạ tầng, tăng cường xây dựng giao thông, năng lượng và các lĩnh vực khác, cải thiện khả năng kết nối.

Thứ tư, cần ưu tiên cả việc mở rộng nhu cầu trong nước và ổn định đầu tư nước ngoài, tối ưu hóa môi trường kinh doanh và phòng ngừa các rủi ro bên ngoài do biến động kinh tế toàn cầu gây ra.

Thứ năm, cần tăng cường hợp tác sản xuất với các đối tác trong khu vực, đặc biệt là tận dụng lợi thế bổ sung của chuỗi sản xuất Trung Quốc-Việt Nam để đạt được mục tiêu chia sẻ nguồn lực và liên kết phát triển.

https://nhandan.vn/chuyen-gia-trung-quoc-dai-hoi-xiv-la-buoc-ngoat-quan-trong-quyet-dinh-van-menh-dat-nuoc-post937231.html