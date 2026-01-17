Nhấn mạnh liên kết vùng và hoàn thiện thể chế cho giai đoạn mới

Tại điểm cầu Thành ủy Huế

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thành ủy Huế, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Năm 2022, Bộ Chính trị ban hành đồng bộ 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với 6 vùng kinh tế - xã hội: Trung du và miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Đồng bằng sông Hồng. Các nghị quyết thống nhất yêu cầu phát triển phải gắn với quy hoạch quốc gia, phù hợp chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Sau hơn 3 năm triển khai, nhận thức về vai trò phát triển vùng được nâng lên rõ rệt. Tăng trưởng GRDP của nhiều vùng đạt mức khá; quy mô kinh tế mở rộng; cơ cấu chuyển dịch tích cực. Hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông kết nối liên vùng được đầu tư mạnh. Một số địa phương bứt phá, hình thành các ngành công nghiệp mới. Chương trình nông thôn mới đạt kết quả tích cực; tỷ lệ che phủ rừng cao; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, nguồn lực và liên kết phát triển giữa các địa phương. Nhiều ý kiến đề nghị cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn này để phát huy hiệu quả các nghị quyết.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý vào dự thảo báo cáo, từ đánh giá kết quả, nguyên nhân hạn chế đến hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho từng vùng. Đồng thời, phân tích tác động của các yếu tố mới, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cơ chế liên kết vùng.

Sản xuất ô tô tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Từ thực tiễn địa phương, TP. Huế đề xuất bổ sung chỉ tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trong cơ cấu kinh tế vùng; đồng thời kiến nghị điều chỉnh định hướng phát triển công nghiệp, trong đó làm rõ hơn vai trò của địa phương trong các lĩnh vực sản xuất ô tô, cơ khí chế tạo và vật liệu. Thực tiễn tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với các dự án quy mô lớn đang từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị vùng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao các ý kiến đóng góp sâu sắc, sát thực tiễn, góp phần làm rõ kết quả 3 năm thực hiện các nghị quyết và những khó khăn, vướng mắc đặt ra. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện báo cáo, tham mưu Bộ Chính trị các định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo và các sản phẩm của đề án. Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, chọn lọc ý kiến để bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm mục tiêu phát triển các vùng.

Nhấn mạnh yêu cầu thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ hơn kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân cản trở phát triển để có giải pháp phù hợp. Cần xác định vị rõ vai trò, vị trí của các vùng trong không gian phát triển mới, đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách đủ mạnh để thúc đẩy liên kết vùng.

Khẳng định liên kết vùng là động lực quan trọng của tăng trưởng, đồng chí yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các địa phương, các ngành, lĩnh vực; đồng thời nghiên cứu xây dựng thể chế và mô hình điều phối vùng hiệu quả. Hội nghị cũng thống nhất định hướng phân chia tiểu vùng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; nhấn mạnh yêu cầu sớm ban hành quy hoạch vùng làm cơ sở cho phát triển.

Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị theo đúng tiến độ, góp phần định hướng phát triển các vùng kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.