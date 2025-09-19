Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh việc đảm bảo con người kiểm soát AI

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh nội dung này tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về trí tuệ nhân tạo (AI), hòa bình và an ninh quốc tế ngày 24/9.

Ông Guterres khẳng định tầm quan trọng của việc con người kiểm soát AI sử dụng vũ lực, đồng thời kêu gọi HĐBA cũng như các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng việc sử dụng AI trong quân sự duy trì tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Tổng Thư ký LHQ cho biết AI không còn là một chân trời xa vời, mà đang hiện hữu, thay đổi cuộc sống hằng ngày, không gian thông tin và nền kinh tế toàn cầu với tốc độ chóng mặt. Câu hỏi không còn là liệu AI có ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh quốc tế hay không, mà là thế giới sẽ định hình ảnh hưởng đó như thế nào. Người đứng đầu LHQ cảnh báo nếu không được kiểm soát, AI có thể bị biến thành vũ khí.

Ông Guterres cho rằng thế giới cần có các khuôn khổ pháp lý thống nhất đối với AI. Các chính phủ, nền tảng, phương tiện truyền thông phải hợp tác để phát hiện và ngăn chặn nội dung lừa đảo do AI tạo ra - từ các chiến dịch thông tin sai lệch đến deepfake nhắm vào các tiến trình hòa bình, tiếp cận nhân đạo và bầu cử. Tổng Thư ký Guterres cũng lưu ý cần thu hẹp khoảng cách về năng lực AI, cũng như tạo điều kiện cho tất cả các nước định hình tương lai AI bởi công nghệ tiên tiến này có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững, ổn định và hòa bình.

Phiên thảo luận mở của HĐBA về AI với chủ đề "Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế" trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều nhà lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu thế giới về khoa học máy tình thừa nhận khả năng gần như vô hạn của AI, đồng thời kêu gọi thận trọng về những tác hại tiềm ẩn của công nghệ này nếu rơi vào tay kẻ xấu, cũng như những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng AI cho mục đích quân sự.