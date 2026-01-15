Trung Quốc và Canada nhấn mạnh tăng cường hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) gặp Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Trước đó một ngày, tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Canada Mark Carney đang có chuyến thăm Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Canada trong nhiều lĩnh vực, như năng lượng sạch, công nghệ số, nông nghiệp hiện đại, hàng không vũ trụ, sản xuất tiên tiến và tài chính, qua đó thúc đẩy thêm nhiều động lực tăng trưởng kinh tế mới. Thủ tướng Lý Cường nêu rõ, Trung Quốc hoan nghênh các công ty Canada đầu tư vào Trung Quốc, đồng thời hy vọng Canada tạo môi trường kinh doanh công bằng, thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư.

