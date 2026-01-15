Trung Quốc và Canada nhấn mạnh tăng cường hợp tác

  • Huế ngày nay Online
Tân Hoa xã đưa tin, ngày 16/1, tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Canada tăng cường hợp tác cùng phát triển, trên tinh thần tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) gặp Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Trước đó một ngày, tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Canada Mark Carney đang có chuyến thăm Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Canada trong nhiều lĩnh vực, như năng lượng sạch, công nghệ số, nông nghiệp hiện đại, hàng không vũ trụ, sản xuất tiên tiến và tài chính, qua đó thúc đẩy thêm nhiều động lực tăng trưởng kinh tế mới. Thủ tướng Lý Cường nêu rõ, Trung Quốc hoan nghênh các công ty Canada đầu tư vào Trung Quốc, đồng thời hy vọng Canada tạo môi trường kinh doanh công bằng, thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư.

Tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế

Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận Hội nghị Chính phủ và các địa phương sáng 8/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Chính phủ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Tổng Bí thư, trong đó có việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, chủ động ứng phó với những biến động bên ngoài.

Tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế
Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 5/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác cùng có lợi.

Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác
Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela

Liên quan căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela sau vụ tấn công của Washington vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4/1 tuyên bố Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela nếu họ đưa ra "quyết định đúng đắn".

Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela

