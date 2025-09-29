"Nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ngay sau bão số 10 vẫn còn rất lớn"

Nguy cơ mưa lớn, lũ, lũ quét do bão. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN phát)

Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thượng Hiền, cho biết bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền, nhưng trong những ngày tới, nguy cơ mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất do bão vẫn còn rất lớn.

Diễn biến bão số 10 cho thấy đây là cơn bão di chuyển nhanh nhất từ trước tới nay trên Biển Đông. Chỉ mất khoảng 2 ngày từ tối 26/9 đến tối 28/9, bão đã vượt qua hơn 1.000km, tác động trực tiếp đến đất liền Bắc Bộ, Trung Bộ.

Hồi 9 giờ hôm nay (29/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (di chuyển với tốc độ 75-88km/giờ), giật cấp 11.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ tới, bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo đến 19 giờ hôm nay (29/9), bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20-25km/giờ, đi sâu vào đất liền, rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Khu vực chịu ảnh hưởng (thời điểm dự báo sáng nay) là vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Đáng chú ý, do tác động của bão, ven biển và các đảo các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Cảnh báo nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng và trưa ngày 29/9.

Trên đất liền, khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ nay đến ngày mai (30/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được dự báo ở cấp 1 trên diện rộng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mức độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Thượng Hiền cho biết từ nay đến ngày 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đặc biệt lưu ý lũ vừa và lớn tập trung trên sông Thao (Lào Cai), Hoàng Long (Ninh Bình), sông Mã, Chu (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), Ngàn Sâu, Ngàn Phố, La (Linh Cảm), Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị).

Đặc biệt, nguy cơ ngập lụt diện rộng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn của bão số 10, ở khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra ngập úng cục bộ tại các địa phương.

Như vậy, dù bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền, tuy nhiên trong những ngày tới, nguy cơ mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất do bão số 10 vẫn còn rất lớn.

Trước diễn biến trên, ông Hiền cho biết thực hiện chỉ đạo khẩn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Khí tượng Thủy văn đã yêu cầu toàn bộ hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia duy trì chế độ dự báo, cảnh báo cao nhất để bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác nhất cho công tác ứng phó.

Trong những ngày qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến bão, liên tục cập nhật gió mạnh, mưa lớn và phát các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời, tin cậy, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống thiên tai tại địa phương.

Trên cơ sở đó, các Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ và Trung Bộ cũng đã chỉ đạo các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh trực thuộc tăng cường bản tin chi tiết, tư vấn trực tiếp cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và chính quyền địa phương về các nguy cơ mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất để đưa ra quyết định ứng phó trước, trong và sau bão.

Các trạm quan trắc khí tượng thủy văn cũng thực hiện quan trắc tăng cường 24/24 giờ, bảo đảm truyền số liệu kịp thời và an toàn cho cán bộ.

Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Khí tượng thủy văn duy trì hoạt động ổn định của toàn bộ mạng lưới radar thời tiết, cung cấp thông tin chính xác về tâm và cường độ bão; Trung tâm Điều tra Khảo sát, Dịch vụ và Công nghệ Khí tượng thủy văn bảo đảm vận hành ổn định các trạm quan trắc tự động tăng cường tại các tỉnh miền Trung.

“Tất cả các biện pháp này nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, giúp cơ quan chức năng và nhân dân chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra,” Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh./.