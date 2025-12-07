Ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: ĐINH PHƯƠNG)

Từ ngày 5-7/12, tại tỉnh An Giang, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp cùng các đối tác chiến lược tổ chức Hội thảo chuyên đề với chủ đề: “Những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ: Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống các cơ quan Đảng, ngày 29/11/2024, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định 204 phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Đây là một quyết định chiến lược và đột phá nhằm đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng trong kỷ nguyên số. Sau một năm triển khai, đến nay công cuộc chuyển đổi số của Đảng đã và đang tạo ra những thay đổi toàn diện, mang tính cách mạng, tạo nên hành lang pháp lý vững chắc, "cởi trói" tư duy và khuyến khích áp dụng công nghệ trong nghiệp vụ.

Việc ứng dụng triển khai cổng dịch vụ công quốc gia và nội bộ đã giúp rút ngắn thời gian xử lý văn bản từ 30% đến 50%, giải phóng sức lao động cho cán bộ chuyên trách. Hệ thống mạng truyền dẫn chuyên dùng đã kết nối an toàn cho hơn 62.000 cán bộ, viên chức; đảm bảo dòng chảy văn bản mật, tuyệt mật được thông suốt, an toàn tuyệt đối và tiết kiệm tối đa chi phí hành chính. Tính đến tháng 11/2025, 60 quy trình nghiệp vụ lõi đã được số hóa hoàn toàn, vận hành trơn tru trên các nền tảng ứng dụng.

Báo cáo tình hình triển khai Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, ông Đinh Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết: Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ động tham mưu, đề xuất với đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo điều hành; quyết liệt trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Chuyển đổi số, Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, muốn thực hiện chuyển đổi số thành công, chúng ta phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người-quy trình-công nghệ. Việc xây dựng các hệ thống phải "gán sát với quy trình", "quy trình phải chạy trên môi trường số" và phải “lấy con người làm trung tâm”.

Theo ông Ngô Hải Phan, với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng phải có vai trò chủ động và là đầu mối dẫn dắt hệ thống từ Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, các phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu các tỉnh, các phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu đến cấp xã. Từ đó gắn kết nguồn lực mạnh mẽ từ khối chính quyền trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Về hạ tầng và kết nối, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống phần cứng ổn định, đồng bộ với mạng lưới kết nối bảo đảm thông suốt, làm nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng số.

Trong lĩnh vực bảo đảm an ninh và chủ quyền số, hội thảo ghi nhận nhu cầu tăng cường các biện pháp phòng vệ trước những mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp, nhằm bảo vệ an toàn dữ liệu của Đảng và hệ thống chính trị. Đối với công tác lưu trữ và bảo toàn dữ liệu, các đại biểu đề xuất tiếp tục hoàn thiện giải pháp lưu trữ quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu bảo toàn, khai thác và truy xuất lâu dài đối với khối lượng văn bản, tài liệu lớn của Đảng.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các tham luận đại biểu trình bày đã tập trung đề xuất nhiều giải pháp về triển khai Đề án 204, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong chỉ đạo điều hành, thúc đẩy liên thông dữ liệu, bảo đảm an ninh số và nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ cơ quan Đảng.