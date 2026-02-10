Lắng nghe du khách để cải thiện dịch vụ

Khách quốc tế đến Huế trải nghiệm du lịch

Nhiều yếu tố chi phối quyết định quay lại

Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2025 do Sở Du lịch thực hiện cho thấy, cả khách quốc tế lẫn khách nội địa đều có mức độ hài lòng tương đối cao đối với chuyến đi và dịch vụ lưu trú ở Huế. Riêng dịch vụ ăn uống, dù được đánh giá chung có nhiều điểm tích cực nhưng xu hướng chung khách nội địa có mức độ hài lòng cao hơn khách quốc tế, phần nào phản ánh sự phù hợp của ẩm thực Huế với khẩu vị và thói quen thưởng thức ẩm thực.

Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực khác, mức độ hài lòng chưa thực sự nổi bật. Đối với dịch vụ tại các điểm tham quan và vận chuyển, tỷ lệ đánh giá ở mức bình thường của cả hai nhóm khách vẫn còn khá cao. Điều này cho thấy các dịch vụ cốt lõi chưa tạo được trải nghiệm khác biệt, đủ sức ghi dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình của du khách.

Đáng chú ý, dịch vụ vui chơi, giải trí tiếp tục là “điểm nghẽn” lớn nhất. Phần đông du khách, nhất là khách nội địa cho rằng các hoạt động giải trí tại Huế còn đơn điệu, thiếu sức hút, chưa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng. Điều này phần nào lý giải nguyên nhân trực tiếp khiến thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu chưa cao.

Theo ngành du lịch TP. Huế, kết quả khảo sát cũng chỉ ra sự khác biệt rõ trong mối quan tâm của từng nhóm khách. Nếu khách nội địa nhạy cảm hơn với các vấn đề môi trường, giá cả và tình trạng gian lận trong hoạt động thương mại, thì khách quốc tế lại đặc biệt chú trọng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông và chiều sâu của sản phẩm du lịch. Những khác biệt này đòi hỏi cách tiếp cận quản lý linh hoạt, thay vì những giải pháp mang tính “cào bằng”.

Một rào cản nổi bật khác là tình trạng bị làm phiền bởi người bán hàng rong, chèo kéo du khách. Tỷ lệ khách nội địa không hài lòng với vấn đề này cao hơn khách quốc tế, phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn của du khách trong nước về một môi trường du lịch văn minh, trật tự.

Sự thiếu đa dạng của sản phẩm và dịch vụ du lịch cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến ý định quay lại. Có đến hơn 20% khách nội địa và gần 13% khách quốc tế bày tỏ chưa hài lòng với hệ thống sản phẩm hiện có. Đối với khách quốc tế, nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao, đòi hỏi các sản phẩm có chiều sâu văn hóa, hoạt động giải trí phong phú, đặc biệt là du lịch về đêm và ngoài mùa cao điểm. “Tôi nghĩ với văn hóa và những giá trị lịch sử vốn có, Huế cần đầu tư thêm các show nghệ thuật về đêm”, ông Brezinim, du khách Mỹ chia sẻ.

Dù còn những khác biệt trong cách nhìn nhận giữa hai nhóm khách, song các đánh giá đều cho thấy yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ “có gì làm nấy” sang lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm.

Khắc phục tồn tại để phát triển bền vững

Du lịch không chỉ là ngành dịch vụ mà còn là ngành kinh tế tổng hợp. Chỉ khi nhìn thẳng vào những điểm yếu, du lịch Huế mới có thể nâng cao sức cạnh tranh và khả năng giữ chân du khách.

Khách quốc tế trải nghiệm du lịch Huế bằng xích lô

Những đánh giá của du khách cũng đặt ra những yêu cầu về giải pháp khắc phục. Trước hết là cải thiện hạ tầng và giao thông đô thị - yếu tố nền tảng nhưng còn nhiều hạn chế. Việc mở rộng, nâng cấp đường sá, giảm ùn tắc giờ cao điểm, tăng cường phương tiện công cộng đến các điểm tham quan cần được thực hiện đồng bộ. Cùng với đó là bố trí hợp lý bãi đỗ xe, tăng cường biển chỉ dẫn và hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho du khách. Ngoài ra, cần chú trọng hạ tầng hỗ trợ du lịch như nhà vệ sinh công cộng.

Chị Phạm Uyên, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh và cũng là nữ tiktoker góp ý rằng, Huế nên đầu tư, duy trì hệ thống wifi công cộng miễn phí tại các điểm tham quan trọng điểm. Đây không chỉ là tiện ích thiết thực cho du khách mà còn là kênh hỗ trợ quảng bá hiệu quả thông qua hoạt động check-in, chia sẻ trải nghiệm và truyền thông trực tuyến.

Song song với hạ tầng, việc kiểm soát bán hàng rong, chèo kéo, nói thách và đeo bám du khách cần tiếp tục được xử lý quyết liệt. Vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, đặc biệt tại các khu du lịch và ven sông, cũng cần được cải thiện thường xuyên, liên tục.

Một điểm yếu cố hữu lâu nay của du lịch Huế là thiếu không gian và hoạt động về đêm. Các phố đi bộ, phố đêm hiện nay hoạt động còn cầm chừng, nhất là trong mùa mưa. Để khắc phục, thành phố cần đầu tư hạ tầng phù hợp như mái che, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả khi thời tiết bất lợi. Đồng thời, cần khuyến khích tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật, lễ hội theo mùa, chợ đêm, chợ ẩm thực… để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. “Đây cũng là những nhiệm vụ mà ngành du lịch hết sức quan tâm. Trong định hướng đặt ra, chúng tôi sẽ ưu tiên hình thành các điểm vui chơi, giải trí, mua sắm về đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách”, Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết.

Về lâu dài, cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Việc phát triển các sản phẩm trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống, kết hợp với các hoạt động giải trí, workshop (buổi trao đổi) nghề thủ công sẽ góp phần nâng cao giá trị điểm đến. Cùng với đó là nâng tầm thiết kế và giá trị các sản phẩm lưu niệm, hướng tới xây dựng thương hiệu “Quà Huế” có bản sắc, phù hợp nhiều phân khúc du khách.

Ngoài ra, việc phát triển các sản phẩm du lịch thích ứng với ngày mưa và mùa đông, như tour trải nghiệm trong nhà, triển lãm, hoạt động văn hóa đặc thù sẽ giúp Huế giảm tính mùa vụ và nâng cao chất lượng trải nghiệm quanh năm.