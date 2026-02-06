Trận địa pháo hoa đã sẵn sàng cho thời khắc Giao thừa

Cán bộ chiến sĩ với công đoạn đấu nối trận địa pháo

Với tinh thần trách nhiệm cao, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã khẩn trương, tích cực, nỗ lực hoàn thành toàn diện các nội dung chuẩn bị cho nhiệm vụ bắn pháo hoa đêm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026. Đến nay, mọi điều kiện đã được bảo đảm đầy đủ, sẵn sàng phục vụ Nhân dân thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ, an toàn trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới.

Tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn, phường Phú Xuân, thành phố Huế - điểm bắn pháo hoa tầm cao của thành phố với 1.000 quả, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ được huy động triển khai nhiệm vụ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các lực lượng đã tổ chức sắp xếp, bố trí trận địa pháo khoa học, chặt chẽ; thực hiện đấu nối hệ thống điều khiển, kiểm tra thanh cực, nguồn điện, dây dẫn và toàn bộ thiết bị kỹ thuật theo đúng quy trình, quy định. Từng khâu, từng bước đều được tiến hành tỉ mỉ, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo Trung tá Trần Quốc Thịnh, Trưởng Ban Tác huấn, Chỉ huy trưởng điểm bắn Kỳ Đài – Ngọ Môn: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho các tổ bắn; xây dựng kế hoạch bắn, kế hoạch phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau khi bắn. Đồng thời, lực lượng, phương tiện được triển khai đúng tiến độ; tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn đã thành lập Sở chỉ huy lâm thời để trực tiếp điều hành, chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Pháo được đưa vào bệ bắn chờ lệnh khai hỏa

Xuân Bính Ngọ 2026, toàn thành phố Huế tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm: khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn (1.000 quả tầm cao); phường Phong Điền và xã Chân Mây - Lăng Cô (mỗi điểm 1.000 quả tầm thấp), thời lượng bắn 15 phút. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền đối với đời sống tinh thần của Nhân dân, ngay từ ngày 27 Tết, các tổ bắn cùng phương tiện, khí tài đã có mặt tại các điểm, triển khai công tác chuẩn bị đồng bộ, nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch.

Đến đầu giờ chiều ngày 16/2 (tức 30 Tết), toàn bộ công tác chuẩn bị tại các điểm bắn đã cơ bản hoàn tất. Các giàn pháo được lắp đặt đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn; hệ thống điều khiển, thanh cực điện, dây dẫn, nguồn cấp điện đã được kiểm tra nhiều lần; hàng nghìn quả pháo đã được đưa vào nòng theo đúng quy trình kỹ thuật.

Thế trận pháo hoa đã sẵn sàng, các lực lượng vào vị trí trực sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần mang đến cho Nhân dân thành phố một đêm giao thừa rực rỡ, an toàn, trọn vẹn niềm vui đón xuân mới.