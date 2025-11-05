UBND TP. Huế và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Lãnh đạo UBND thành phố Huế và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Sự kiện do UBND TP. Đà Nẵng, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) đồng tổ chức, nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Thụy Sĩ nói riêng và khu vực châu Âu nói chung.

Đoàn công tác của TP. Huế do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự diễn đàn.

Trong khuôn khổ sự kiện, tối 4/11, lãnh đạo UBND TP. Huế và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) cùng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu văn hóa và các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu hai bên.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác bền vững, hiệu quả; hỗ trợ lẫn nhau trong việc mở rộng hợp tác giữa thành phố Huế và các đối tác Thụy Sĩ, đặc biệt là các bang, thành phố, tổ chức kinh tế và tổ chức học thuật của Thụy Sĩ. Đồng thời, quảng bá và phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ SVEF tại thành phố Huế và các địa phương khác tại Việt Nam; thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư trực tiếp, thương mại song phương và kết nối doanh nghiệp giữa Huế và Thụy Sĩ.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: Hỗ trợ kết nối và tư vấn hợp tác với các bang, thành phố và đối tác tiềm năng tại Thụy Sĩ trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo (đô thị thông minh, khởi nghiệp sáng tạo), giáo dục, quảng bá du lịch, văn hóa; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn kinh tế, chương trình xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa – giáo dục và trao đổi học thuật giữa hai nước tại thành phố Huế. Ngoài ra, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên – giảng viên và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình trao đổi với đại diện doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước

Bên lề diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Bình đã có các cuộc trao đổi với đại diện doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước về hợp tác công nghệ đô thị thông minh, khởi nghiệp sáng tạo, giáo dục, quảng bá du lịch, văn hóa và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc thành phố Huế tham dự và ký kết hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam 2025 không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Huế trên bản đồ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế mới, phù hợp với định hướng phát triển đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, thông minh và hiện đại của thành phố.