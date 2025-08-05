Lan tỏa hình ảnh, con người phường Vỹ Dạ trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hai đơn vị thống nhất các nội dung phối hợp tuyên truyền

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền và phát hành báo trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu thông tin sau khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ quan báo chí đề xuất các nội dung hợp tác truyền thông, bám sát đặc thù đô thị - dịch vụ của địa bàn, thực hiện trang địa phương trên báo in và báo điện tử, sóng phát thanh, truyền hình; xây dựng các chương trình ký sự, phóng sự tài liệu phản ánh mô hình hay ở cơ sở; mở rộng hòa sóng phát thanh để thông tin đến người dân nhanh, rộng, chính xác; đồng thời đẩy mạnh phát hành báo đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vỹ Dạ Nguyễn Xuân Dương thống nhất cao với cơ chế phối hợp tuyên truyền thường xuyên trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế. Trọng tâm là các mạch đề tài gần dân, vì dân, lan tỏa hình ảnh và con người phường Vỹ Dạ như: Cải cách hành chính ở phường; chuyển đổi số trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; gìn giữ di sản và không gian nhà vườn; phát triển du lịch cộng đồng, homestay nhà vườn; xây dựng nếp sống đô thị văn minh, xanh, sạch. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh điểm đến văn hóa - du lịch sinh thái - dịch vụ cộng đồng gắn với sông Hương, Cồn Hến…

Hai đơn vị chụp hình lưu niệm sau khi thống nhất quy chế phối hợp tuyên truyền

Công tác phát hành báo sẽ được tổ chức linh hoạt theo địa bàn, tăng điểm phát hành tại trụ sở phường, tổ dân phố, trường học, thiết chế văn hóa; phối hợp lồng ghép phát hành trong các sự kiện cộng đồng; khuyến khích đảng viên, cán bộ, đoàn thể làm “hạt nhân” lan tỏa ấn phẩm chính thống. Bên cạnh đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế hỗ trợ đào tạo kỹ năng cung cấp thông tin, phát ngôn và phản hồi nhanh cho cán bộ cơ sở; xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh dư luận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Hoạt động này nằm trong chuỗi triển khai công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành báo của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Công văn số 1811 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo Đảng trong giai đoạn mới, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển của TP. Huế.