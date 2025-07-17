  • Huế ngày nay Online
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến 47 dự án Luật

Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến, thảo luận 47 dự án luật và chỉ thông qua những luật quan trọng, cần thiết phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật mới được Quốc hội thông qua

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TXVN 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này rất quan trọng, cho ý kiến nhiều dự án luật và quyết định quan trọng để trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Trong kỳ họp thứ 10 sẽ tổng kết cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, xem xét công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Trong công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến, thông qua 13 dự án luật gồm 7 dự án luật cho ý kiến lần đầu và 6 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp 9, Quốc hội khóa XV.

Thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về việc xây dựng pháp luật, tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, Chính phủ sẽ trình tới 90 nội dung quan trọng nhưng Quốc hội khóa XV chỉ thông qua những dự án luật quan trọng, thật cần thiết. Còn những dự án luật nào phải có ý kiến thông qua 2 kỳ họp thì sẽ chuyển sang Quốc hội khóa mới.

Theo chương trình phiên họp thứ 48, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2025; xem xét báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Đồng thời cho ý kiến về: Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 4 dự thảo Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Cho ý kiến về dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).

Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân; Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam; Xem xét, thông qua dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế; Cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Dự kiến phiên họp diễn ra trong 3 ngày.

