Tăng cường khả năng phục hồi kinh tế ASEAN

Ngoài ra, việc củng cố khả năng phục hồi kinh tế thông qua hội nhập số và tăng cường ứng phó khủng hoảng tập thể, nhất là về an ninh lương thực và năng lượng cũng là một số vấn đề khác cần được ưu tiên.

Đây là nhận định của chuyên gia Beni Sukadis, Viện Nghiên cứu quốc phòng và chiến lược Indonesia (Lesperssi) về những ưu tiên thảo luận của hội nghị.

Theo nhận định của ông Beni, khu vực đang đối mặt một chu kỳ đi xuống của kinh tế khi tình trạng suy thoái không chỉ xảy ra ở Indonesia mà còn ở nhiều nước khác trong khu vực như Malaysia, Singapore hay Thái Lan. Trong bối cảnh đó, với tư cách là quốc gia giữ vai trò lãnh đạo truyền thống của ASEAN, Indonesia nên ưu tiên thúc đẩy hội nhập kinh tế; đồng thời, giải quyết các vấn đề cấp bách như giá lương thực và một số mặt hàng thiết yếu tăng cao; và vấn đề quan trọng nhất với ASEAN là bảo đảm duy trì sự đoàn kết, thống nhất nội khối….

Nhà nghiên cứu Beni cho rằng, hội nghị nên tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật số và công nghệ, cũng như giải quyết triệt để vấn đề an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Hiện nay, mỗi quốc gia thành viên ASEAN dường như đang có chính sách và cách tiếp cận riêng trong việc tận dụng công nghệ số. Do đó, một trong những điều cấp thiết nhất chính là “hài hòa hóa” và “đồng bộ hóa” các chính sách này ở cấp độ toàn khối.