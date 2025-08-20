Không để “khoảng trống” thông tin về Mỹ Thượng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Tại buổi làm việc của hai đơn vị

Thông qua buổi làm việc, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế mong muốn phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng nền tảng thông tin hai chiều giữa người dân và đảng bộ, chính quyền Mỹ Thượng.

Theo ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình, đơn vị đã và đang đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền với nhiều thể loại báo chí trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các thể loại báo chí đa phương tiện khác. Với sự đổi mới đó, các thông tin của các ngành, địa bàn và thành phố được lan tỏa, thông tin kịp thời và có tính định hướng.

Để các thông tin được chuyển tải nhanh, kịp thời hơn, ông Hoàng Đăng Khoa bày tỏ mong muốn: Đảng ủy, UBND phường Mỹ Thượng tăng cường phối hợp, kết nối thông tin kịp thời, đồng hành cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trong sản xuất, phát sóng và tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số khác một cách chuyên sâu và hiệu quả nhất.

Trong công tác phát hành, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đề nghị Đảng ủy, UBND phường Mỹ Thượng tăng cường phối hợp nhằm thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trį và Công văn 1811 ngày 6/1/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế. Nhất là việc quan tâm đặt báo tặng cho các cán bộ lão thành, các đảng viên có 30, 40 năm tuổi Đảng, đảng viên đã về hưu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng ban liên quan cũng đã có những trao đổi, đề xuất liên quan đến công tác phối hợp tuyên truyền, việc mua và đặt báo Đảng, hòa sóng phát thanh...

Hình ảnh thể hiện sự gắn kết giữa hai đơn vị

Ông Hồ Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Thượng khẳng định: Phường Mỹ Thượng sẽ không để “khoảng trống” thông tin trên Báo và Phát thanh Truyền hình Huế. Theo đó, phường sẽ chủ động và tăng cường trong phối hợp tuyên truyền một cách toàn diện để thông tin kịp thời các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn, cũng như các thông tin thời sự phát sinh. Các thông tin này sẽ có sự phân kỳ trong truyền thông và cung cấp thông tin một cách đa diện.

Về thực hiện mua và đặt báo Đảng, phường sẽ rà soát để có điều chỉnh phù hợp theo quy định và nhu cầu thực tế. Đồng thời mong muốn, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp tục phối hợp thông tin về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Mỹ Thượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra; các thông tin tuyên truyền về xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi; cải cách thủ tục hành chính; khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa bàn trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Hai bên cũng thống nhất sẽ tiến hành ký kết phối hợp công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Mỹ Thượng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trong thời gian tới.