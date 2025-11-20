Mỹ xác nhận thông tin về kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 20/11 tuyên bố bản dự thảo kế hoạch hòa bình của Mỹ - được Tổng thống Donald Trump ủng hộ và đang được thương lượng với cả Nga và Ukraine - là “tốt” cho cả Moskva và Kiev.

Phát biểu họp báo, bà Leavitt cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff - và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã “âm thầm” xây dựng dự thảo kế hoạch hòa bình trong vòng 1 tháng. Bản dự thảo “đang được xúc tiến và có thể thay đổi,” song nhận được “sự ủng hộ của Tổng thống (Trump).”

Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh “đây là kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine,” đồng thời bày tỏ tin tưởng “sẽ được cả hai bên chấp nhận.” Hiện nay, Mỹ đang “có những cuộc trao đổi tích cực” với cả Ukraine và Nga “để tìm hiểu rõ những cam kết của các nước này.”

Đây là lời công bố chính thức đầu tiên từ Nhà Trắng về bản dự thảo kế hoạch hòa bình của Mỹ. Mặc dù từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng bà Leavitt phủ nhận khả năng đề xuất này sẽ gây bất lợi cho Ukraine.

Về phần mình, Văn phòng Tổng thống Ukraine cùng ngày xác nhận ông Zelensky đã nhận được bản dự thảo kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo ông Zelensky sẽ trao đổi với người đồng cấp Trump trong những ngày tới về “các điểm then chốt để đạt hòa bình.”

Bên cạnh đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng khẳng định Kiev “ủng hộ các đề xuất có khả năng thiết lập hoà bình”, đồng thời “sẵn sàng phối hợp với phía Mỹ cùng các đối tác châu Âu và thế giới” để đạt được “kết quả là hoà bình.”

Cũng trong ngày 20/11, Ngoại trưởng Rubio tuyên bố các đề xuất giải quyết xung đột đang được xây dựng có tính đến lập trường của cả Nga và Ukraine. Theo ông, “để đạt được hòa bình lâu dài, cả hai bên phải đưa ra những nhượng bộ khó khăn nhưng cần thiết.”

Ngoại trưởng Mỹ cho hay Washington sẽ tiếp tục xây dựng gói biện pháp dựa trên ý kiến đóng góp từ tất cả các bên tham gia quá trình đàm phán.

Trước đó, trang Axios trước đó dẫn các nguồn tin từ cả Nga và Mỹ tiết lộ hai bên đã bí mật phối hợp trong quá trình xây dựng kế hoạch 28 điểm nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev.

Bản đề xuất được đánh giá là lấy cảm hứng từ nỗ lực thành công của ông Trump trong thỏa thuận Gaza, xoay quanh 4 trụ cột chính gồm: thúc đẩy hòa bình ở Ukraine; bảo đảm an ninh; củng cố an ninh châu Âu; và định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin, Washington đề xuất Kiev công nhận lại tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức và trao quy chế pháp lý cho chi nhánh địa phương của Giáo hội Chính thống Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng xác nhận lãnh đạo Nga và Mỹ đã thảo luận về lộ trình hòa bình cho Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 8 tại Alaska (Mỹ), song chưa có bước tiến mới kể từ đó./.